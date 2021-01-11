المكسيك: إصابات كورونا تصل إلى 53ر1 مليون حالة

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في المكسيك إلى 53ر1 مليون إصابة حتى الساعة 07:30 صباحا بتوقيت مكسيكو سيتي، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 133706 وفيات، بينما تعافى 15ر1 مليون شخص من كوفيد 19، المرض الناجم عن فيروس كورونا بعد مرور نحو 45 أسبوعا على ظهور الحالة الأولى في المكسيك.