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الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

إغلاق تطبيق «بارليه» الشهير بين اليمين المتطرف

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:32 م
تطبيق بارليه
تطبيق بارليه
وكالات
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لم يعد الوصول إلى شبكة التواصل الاجتماعي "بارليه" التي يفضلها مؤيدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممكنا اليوم الإثنين بعد أن حذفتها شركة أمازون من خدمة الاستضافة السحابية.

وكانت "أمازون ويب سيرفيسز" قد أبلغت كبير مسؤولي السياسات في بارليه في وقت سابق إن المنصة انتهكت شروط خدمة أمازون بسبب فشلها في إزالة الدعوات للعنف.

وكانت منصة بارليه، التي تصف نفسها على أنها منصة حرية التعبير، تحظى بشعبية متزايدة بين المتطرفين اليمينيين، حيث قام عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك بقمع الدعوات إلى العنف ونظريات المؤامرة.

واستخدم بعض الأشخاص بارليه لنشر رسائل تروج للتمرد وللتخطيط للغزو الدموي يوم الأربعاء الماضي لمبنى الكابيتول الأمريكي.

وحذفت شركتا "جوجل" و"أبل" تطبيق بارليه للتواصل الاجتماعي من منصتيهما، ولكن بينما لم يعد بإمكان المستخدمين تنزيل التطبيق، إلا أنه لا يزال متاحًا.

والآن، ونظرا لاعتماد بارليه على خوادم "أمازون"، لم يعد متصلًا بالإنترنت.

وقال جون ماتزي، الرئيس التنفيذي لشركة بارليه، أمس الأحد، إن المنصة ستتوقف عن العمل لمدة أسبوع على الأقل. ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كانت الشركة ستعثر على مضيف بديل.

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