رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفلسطينيون يوقعون 4 عقود للحصول على لقاحات ضد كورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:09 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
طباعة
أعلن الفلسطينيون الاثنين توقيع أربعة عقود للحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا بينها اللقاح الروسي، على أن يتم تسليمها بحلول شهرين وتشمل سبعين في المئة من السكان.

ولم تتلق السلطة الفلسطينية الى الان أي لقاح، واملت ان تتسلم الشحنة الاولى بداية شباطفبراير بفضل آلية كوفاكس الدولية لمساعدة الدول الاكثر فقرا.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاثنين خلال الاجتماع الاسبوعي للحكومة إن "وزارة الصحة وقعت عقودا مع أربع شركات لتسليم اللقاحات التي ستصل في الشهرين المقبلين".

واوضح ان التلقيح سيشمل أولا الطواقم الطبية والمرضى والمسنين، متوقعا ان تشمل حملة التلقيح سبعين في المئة من سكان الضفة الغربية المحتلة (2،8 مليون نسمة) وقطاع غزة (مليونا نسمة).

ووقعت العقود الاربعة بقيمة 21 مليون دولار (17 مليون يورو) مع شركات فايزر-بايونتيك واسترازينيكا وجونسون اند جونسون ومركز الابحاث الروسي غاماليا الذي طور لقاح سبوتنيك-في، وفق ما افاد مدير عام الصحة العامة ياسر بوزية وكالة فرانس برس، من دون ان يحدد عدد الجرعات التي تم شراؤها من كل شركة.

واكدت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان أنها وافقت على اللقاح الروسي الذي انتقده علماء غربيون، علما ان مطوريه يؤكدون انه فاعل بنسبة تسعين في المئة.

ولم يعلن الفلسطينيون رسميا ما اذا كانوا طلبوا مساعدة اسرائيل للحصول على اللقاحات، فيما اطلقت الدولة العبرية حملة وطنية واسعة النطاق للتلقيح.

والاثنين، دعت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان "المجتمع الدولي الى ان يحث اسرائيل، كقوة محتلة، على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي وتوفير اللقاحات".

ودعت منظمة التحرير اسرائيل ايضا إلى تطعيم الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل، قائلة إنهم "معرضون بشدة" للوباء.

ولجأت خمس منظمات اسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان الجمعة الى المحكمة الاسرائيلية العليا مطالبة بتلقيح السجناء الفلسطينيين ومعتبرة أن هذا الامر "واجب قانوني وأخلاقي".

وافاد نادي الاسير الفلسطيني أنه تبينت اصابة 190 معتقلا فلسطينيا بفيروس كورونا منذ ابريل.

واحصت وزارة الصحة في رام الله نحو 102500 اصابة بكورونا بينها 1164 وفاة منذ بدء انتشار الوباء.

وسجلت في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس 45 الفا و680 اصابة بينها 447 وفاة.

موضوعات متعلقة

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

باسم سمرة عن رحاب الجمال: «جايبها من القسم وجوزها نصاب»

مسلسل ضربة معلم 38.. المعلم شردي يكتب وصيته عند المحامي

الصور

image description

محافظ دمياط تلتقي لجان التصالح فى مخالفات البناء

image description

محافظ دمياط تتابع رد الشيء لأصله في الشوارع

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

image description

محافظ أسيوط يعتمد ترقية 16 ألف معلم وأخصائى

image description

توقيع عقود تركيب شبكات كهرباء لـ90 قرية بأسيوط

الأكثر قراءة

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

أهالى قرية «قمصان» مدعى الإصابة بالسرطان: أخفى التقارير عن الأطباء

«طلب النهاية».. كواليس مقتل أستاذ جامعى أسفل عجلات سيارة نقل بطريق الواحات

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

سايمن راتل ينتقل لقيادة أوركسترا بافاريا

ثلوج «غير معتادة» تشل مدريد

اكتشاف مبنى حمامات يعود للعصر الفيكتورى

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2021 الحساب المدرسي الموحد

أيام زمان

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

قصة صورة.. «ناصر المثقفين» يكرم توفيق الحكيم: إنك جدير بذلك

حارب الاحتلال بشعاراته.. مَن هو شيخ الخطاطين خضير البورسعيدي؟

في ذكراه.. سر اهتمام إحسان عبدالقدوس بقضايا المرأة

لماذا يقرأ محمد صلاح كتاب «قوة الدماغ»؟