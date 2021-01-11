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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إنقاذ 50 مهاجرًا في قناة المانش خلال يومين

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:21 م
جريدة الدستور
وكالات
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تم إنقاذ أكثر من 50 مهاجرًا بينهم ثلاثة أطفال في اليومين الماضيين أثناء محاولتهم عبور قناة المانش للوصول إلى بريطانيا، حسبما أعلنت سلطات النقل البحري الفرنسية.

وتزايدت محاولات المهاجرين عبور القناة في السنوات الماضية، رغم مخاطر التعرض لانخفاض حرارة الجسم، إضافة إلى الحوادث في ممر الشحن المزدحم.

وتم إنقاذ 24 شخصًا كانوا على متن مراكب عدة الأحد، في ظروف مناخية شديدة البرودة بعد إرسال نداءات استغاثة.

وأعيدوا إلى فرنسا وتم تسليمهم لشرطة الحدود، بحسب سلطة النقل البحري المكلفة قناة المانش وبحر الشمال.

وتم إنقاذ ثلاثين مهاجرًا خلال محاولتين منفصلتين لعبور المانش في ساعة مبكرة الإثنين.

والعام الماضي سجل المسئولون زيادة بواقع أربعة أضعاف في عمليات العبور أو محاولات عبور المانش من فرنسا مقارنة بعام 2019، شارك فيها 9551 شخصًا.

ويواصل عدد من المهاجرين محاولات الاختباء في شاحنات تسعى لعبور القناة في عبارات أو بواسطة قطارات نفق المانش.

ويقيم مئات الأشخاص في خيم عشوائية قرب كاليه وأماكن أخرى على طول الساحل الشمالي لفرنسا على أمل التسلل إلى إنجلترا.

ووقعت فرنسا وبريطانيا اتفاقًا جديدًا في نوفمبر بهدف قطع الطريق على المهاجرين من خلال تعزيز الدوريات واستخدام أجهزة الرادار والطائرات المسيرة لرصد المراكب بسرعة أكبر.

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