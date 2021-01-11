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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار المتعافي يدفع الإسترليني للتراجع

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:29 م
الدولار
الدولار
وكالات
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تضرر الجنيه الإسترليني من تعافي الدولار، اليوم الإثنين، لينزل عن مستوى 1.35 دولار للمرة الأولى هذا العام بينما حذر أكبر مستشار طبي للحكومة البريطانية من أن الأسابيع القليلة المقبلة لجائحة كوفيد-19 ستكون الأسوأ حتى الآن.

ولقي الدولار دعما أيضا من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتوقعات بمزيد من التحفيز المالي في الولايات المتحدة.

وهبط الإسترليني 0.58 بالمئة إلى 1.3484 دولار بحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش. والمرة السابقة التي تراجعت فيها العملة البريطانية عن 1.35 دولار كانت في الثلاثين من ديسمبر.

واستقر الإسترليني مقابل العملة الأوروبية عند 90.06 بنس لليورو.

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