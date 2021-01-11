في ساعة واحدة.. كورونا يخطف طبيبة ووالدتها بكفرالشيخ

توفيت الدكتورة داليا العوالي، أخصائية أمراض النساء والتوليد بمحافظة كفرالشيخ، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، ولحقتها والدتها المصابة بالفيروس أيضًا بساعة واحدة أثناء وجودها بقسم العزل بمستشفى كفرالشيخ الجامعي، وجرى دفنهما وسط إجراءات احترازية مشددة طبقًا للإجراءات الصحية المتبعة.وناشدت مديرية الصحة في كفرالشيخ المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية من «كُوفيد-19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.وكثّفت محافظة كفرالشيخ من حملات التعقيم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية، خاصة الخدمية منها كإجراء احترازي لمواجهة الوباء القاتل.