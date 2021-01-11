خارطة الطرق التي تنفذها الحكومة في الصعيد

أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتنمية محافظات الصعيد بعد سنوات من الإهمال، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وكان أساس أي تنمية هو توفير بنية تحتية قوية لجذب المستثمرين أبرزها إعادة تأهيل الطرق الحالية وبناء طرق ومحاور جديدة لربط الصعيد بباقي المحافظات ومنها القاهرة.«الدستور» وضعت خارطة الطرق التي تنفذها الحكومة في هذه الفترة لتنمية الصعيد.تمثل محافظات الصعيد 65% من مساحة مصر الكلية، وسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم إلى وضع خطة إصلاحية لهذه المحافظات لتعود الحياة من إليها من خلال عدة مشروعات قومية.ووضعت الحكومة خطة لربط الصعيد بالقاهرة وتنفذ وزارة النقل عدة طرق ومحاور هناك، فخلال 2019 التي نفذت فيها وزارة النقل، 38 كوبري كان منها 14 كوبري فى الوجه القبلى لكنها، ولأن خطة الحكومة لتنمية الصعيد تحتاج إلى بنية تحتية قوية، نفذت وزارة النقل محاور جديدة كل 25 كيلو كوبرى بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.وبلغت استثمارات الطرق في الصعيد خلال عام 2019 – 11.3 مليار جنيه لتنفيذ 931 كم طرق قومية ورئيسية بخلاف شبكات الطرق الداخلية بالمدن الجديدة.وتنفذ وزارة النقل لأول مرة في وقت واحد 9 محاور طرق وكباري على النيل في الصعيد فى وقت واحد (عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة – ديروط – دراو – بديل خزان أسوان – الفشن - أبوتيج).محور دراويعد محور دراو من أهم المحاور التي تنفذها الحكومة في الصعيد الآن، ويسهم في ربط مناطق التنمية غرب النيل مع الطريقين الصحراوي الغربي والشرقي، ومع مناطق الكتل السكنية، وربط مناطق المحاجر على الصحراوي الغربي، وخدمة مشروع الطاقة الشمسية، ومشروع زراعة 1.5 مليون فدان، ومناطق الزراعة غرب كوم أمبو.وتبلغ تكلفة تنفيذ محور "دراو"، 1.4 مليار جنيه، بطول 18 كيلومترًا، وبعرض 21 مترًا، ويشمل 9 أعمال صناعية، بواقع 7 كبارى ونفقين، ويربط المحور بين الطريق الزراعى الشرقي حتى الصحراوي الغربي، عابرًا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي، جنوب مدينة دراو.محور بديل خزان أسوانبتكلفته مليار و956 مليون جنيه، بطوله 5.4 كيلومتر، وبعرض 29 مترًا، تنفذ وزارة النقل حاليًا محور بديل خزان أسوان، ويساهم المحور فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد، للمحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضي، بالإضافة إلى خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل.ويتكون من 3 أعمال صناعية، كوبريين ونفق، تشمل كوبري على النيل بطول 2050 مترًا، إضافة إلى نفق وكوبري الطريق الصحراوي الغربي، وأعمال طرق بطول 3.3 كيلومتر.تطوير طريق ادفوتنفذ وزارة النقل أعمال تطوير المسافة من أسوان حتى أدفو، بطول 100 كيلومتر، كجزء من مشروع تطوير الطريق الصحراوي الغربي، وامتداده حتى "أرقين"، على حدود السودان، بطول 1155 كيلومترًا.وبدأ تنفيذ هذا الطريق منذ 4 سنوات، حيث تم تقسيمه إلى 4 مراحل، ويساهم الطريق في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد، بالإضافة إلى كونه جزءًا من محور "القاهرة - كيب تاون".محور قوصفي محافظة قنا يقع محور قوص الذي يربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية بمحافظة قنا بطول 19 كيلو مترا، وتم تقدير التعويضات المبدئية بحوالى 310 ملايين جنيه.محور سمالوطفي محافظة المنيا يقع محور سمالوط الذى يربط الطريق الصحراوى الشرقى (القاهرة - أسوان) حتى الطريق الصحراوى الغربى ( القاهرة – أسوان) بطول 28 كم، وتم تقدير التعويضات المبدئية بمبلغ 375 مليون جنيه.محور ديروطمحور كوبرى ديروط العلوى يقع على نيل أسيوط، ويمتد من الطريق الزراعى الغربي للطريق الصحراوى الشرقى بطول 28 كيلو مترا، وتم تقدير التعويضات المبدئية بحوالى 162 مليون جنيه.