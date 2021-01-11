النمسا: اعتقال 10 وتحرير 300 مخالفة لانتهاك قيود كورونا

ألقت الشرطة النمساوية، اليوم الاثنين، القبض على 10 أشخاص، وحررت 300 محضر لأشخاص من جماعات منكري "كورونا" نظموا تظاهرات بالمخالفة للقانون وانتهكوا القيود الصارمة التي وضعتها الحكومة لمنع تفشي الوباء.أعلن ذلك وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهمر، وقال في تصريحات "لن نسمح لقلة من المواطنين من عديمي المسئولية تعريض الشعب النمساوي بأكمله للخطر".وأضاف الوزير أن مئات من ضباط الشرطة فضوا مظاهرات لجماعات متطرفة تنكر وجود وباء كورونا، وتجمعوا دون ارتداء الكمامات أو مراعاة مسافات الأمان وتكررت هذه المظاهرات في عدد من الولايات النمساوية.وذكر الوزير أن حرية المظاهرات مكفولة بشرط عدم خرق القانون أو تعريض المجتمع للخطر، مشيرا إلى أن ما حدث هو استغلال خاطئ وتفسير مغلوط للحريات.