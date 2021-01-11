الرئيس يوجه بتنفيذ مشروعات الروبيكى وفق أرقى المعايير الهندسية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يتم تنفيذ كافة الإنشاءات للمشروعات المكملة لمدينة الروبيكي، وفق أرقى المعايير الهندسية، وتزويدها بأحدث الآلات والمعدات لضمان جودة المنتج النهائي، ولتصبح نموذجاً للمناطق الصناعية المتخصصة، ولتسهم بفعالية في جهود الارتقاء بقطاع الصناعة الوطنية وتعميقها محليًا، وذلك في إطار جهود الدولة ذات الصلة.جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.الرئيس عبدالفتاح السيسىوصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي الخاص باستكمال عدد من مكونات البنية الأساسية بمدينة الجلود في الروبيكي، خاصةً الهناجر والورش والمحلات التجارية والمعارض.كما وجه الرئيس، في ذات السياق، بتوفير الموارد المالية اللازمة لتلبية أي متطلبات إنشائية أو تجهيزية إضافية قد تحتاجها مدينة الروبيكي، وكذلك إيلاء أهمية لتعزيز التعاون مع الخبرات الأجنبية العريقة في هذا المجال، لرفع القدرات الإنتاجية التنافسية للمدينة وتوطين التكنولوجيا.