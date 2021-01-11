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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن ينتقد خطط إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:09 م
مستوطنات
مستوطنات
وكالات
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انتقد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي خطط الحكومة الإسرائيلية لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، قائلًا إن هذه الخطوة "تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في وقت سابق اليوم الإثنين، عن أنه يعمل على المضي قدمًا في بناء نحو 800 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية.

وأضاف الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة مع وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا: "هذه الخطوة تضاف إلى خطوات إسرائيلية أخرى تقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق سلام دائم وشامل".

وقد شارك الصفدي في الاجتماع الرباعي بالقاهرة الذي ضم وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا بهدف بحث سبل إحياء عملية السلام المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتوقفت المحادثات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لما يقرب من سبع سنوات بعد فشل المحاولة الأخيرة في أبريل 2014، وذلك على الرغم من جهود وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري.

وتابع الصفدي قائلًا: "مثل هذه الإجراءات لا تخلق بيئة تدفع قدمًا نحو استئناف المفاوضات... سنواصل العمل لتمهيد الطريق للعودة إلى المفاوضات".

ودعا وزير الخارجية الأردني إلى اتخاذ مواقف واضحة تجاه الاستيطان الإسرائيلي وتوسعته وهدم منازل الفلسطينيين ومصادرة الأراضي.

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