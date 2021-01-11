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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوات المسلحة تطهر مجلس النواب قبل جلسة الانعقاد الأولى

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:00 م
تطهير وتعقيم مجلس
تطهير وتعقيم مجلس النواب
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استمرارا لجهود القوات المسلحة لدعم مؤسسات الدولة فى مجابهة خطر انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا ، واصلت الإدارات التخصصية المعنية تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم لعدد من المرافق الحيوية الهامة بالدولة والأسواق التجارية والمنشآت الخدمية التي تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين فى نطاق القاهرة الكبرى .

وتم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بأعمال التطهير والتعقيم لميدان العتبة والموسكى ومنطقة الأسواق وموقف اتوبيسات وجراج ومحطة مترو العتبة وجراج الأوبرا وكذا المنشآت الحكومية كهيئة البريد والمسرح القومى حيث تعد من أهم المناطق بالقاهرة التى تشهد كثافة عددية كبيرة من المترددين عليها بشكل يومى بالإضافة إلى محيط مسجد الحسين والجامع الأزهر وعدد من المنشآت المحيطة بهما ، وذلك فى توقيتات متأخرة من الليل وحتى الصباح الباكر لضمان تنفيذ أعمال التطهير لأكبر مساحة ممكنة بكفاءة عالية وبمعدلات أزمنة قياسية وحرصاً على عدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.


كذلك القيام بأعمال التطهير الوقائى لمقرات مجلس الوزراء ومجلس النواب الذى يستعد لانعقاد افتتاح جلساته بالدورة الجديدة كذلك تطهير مجلس الشيوخ، وتضمنت أعمال التطهير المنشآت والقاعات بما يحقق الحد من انتشار الفيروس ويضمن سلامة وحماية السادة الوزراء والنواب والعاملين وكافة المترددين على تلك المنشآت .

يأتي ذلك فى إطار تقديم القوات المسلحة كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا وبما يسهم فى تحقيق سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى .

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القوات المسلحة تطهر مجلس النواب قبل جلسة الانعقاد الأولى

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