رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«مطاعم وكافيهات».. نجوم يرفعون شعار «لا أمان للفن»

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:30 م
جريدة الدستور
إسلام جمال
طباعة
رفع مشاهير شعار «لا أمان للفن»، حيث اتجه بعضهم لفتح مشاريع خاصة.

وفي هذا التقرير نرصد مشاريع خاصة بمشاهير:


عمرو يوسف.. «الأكل الشعبي بيكسب»
اختار الفنان عمرو يوسف بجانب التمثيل مشروح «محل الأكل الشعبي»، فقد أعلن عبر الكثير من وسائل الإعلام أنه يمتلك عدد من المطاعم التي تقدم الأكل الشعب مثل «الكبدة والسجق» وغيرها من الأطعمة الشهيرة لدى المصريين.

أحمد السقا.. «صاحب معرض سيارات»
يمتلك الفنان أحمد السقا معرضًا للسيارات، لشغفه بقيادة السيارات، فقد صرح بذلك في العديد من البرامج التلفزيونية.

هاني شاكر.. «على الضحكاية»
لم يأمن الفنان هانى شاكر ونقيب الموسقين غدر الزمن، فاتجه لفتح مشروع خاص وهو عبارة عن كافيه يقدم العديد من المشروبات والأكلات المتنوعة.


سمية الخشاب.. «صاحبة أتيليه»
سمية الخشاب، قالت إنها لم تعتبر الأتيليه الذي افتتحته مجرد بيزنس، لكن هواية ورغبة حققتها، فقد وجدت نفسي أقوم بتصميم ملابسي والسواريهات التي أرتديها في المناسبات المختلفة.

حسن الرداد.. «كافية ومطعم»
اتجه الفنان سن الرداد بجانب التمثيل لفتح مشروع ذو دخل ثابت فقد أفتتح كافية ومطعم على الطراز الإيطالى بأحد الاحياء الراقية.

وصرح حسن الرداد أنة يتابع عمل الكافية من حين لأخر، بل أصبح المكان الرسمى لإجتماعات الفنان الخاص بأعمالة الفنية.

مصطفى قمر.. «مطعم كبابجى»

يعتبر مصطفى قمر من المشاهير الذين أتجهوا لفتح مشروع خاص، فقد أفتتح محل يقدم الأكلات الشرقية والغربية، الأمر الذى جذب الكثير من الزبائن.

أحلام.. «ملكة العقارات»
اتجهت الفنانة الخليجية أحلام إلى الإستثمار العقارى، فهى تمتلك الكثير من العقارات الخاصة بها فى أوروبا، وعدد من المشاريع العقارية فى أكثر من بلد، بالإضافة إلى استثمارها فى أحد شركات الطيران.

أحمد حلمى.. «دعاية وإعلان»
استطاع الفنان أحمد حلمى أن يقتحم مجال الدعاية والإعلان والإنتاج الفنى، من خلال تأسيس شركة خاصة به، بجانب أحد المطاعم على ضفاف النيل.

خالد سليم.. «الأكل الإيطالى عشقه»
يمتلك الفنان خالد سليم مطعم إيطالى بأحد الأحياء الراقية، فقد صرح بأنة محب للإكل الإيطالي الأمر الذي دفعه لإنشاء مطعم يقدم الأكلات الإيطالية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

القوات المسلحة تطهر مجلس النواب قبل جلسة الانعقاد الأولى

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

image description

محافظ دمياط تلتقي لجان التصالح فى مخالفات البناء

image description

محافظ دمياط تتابع رد الشيء لأصله في الشوارع

image description

محافظ أسيوط يعتمد ترقية 16 ألف معلم وأخصائى

image description

توقيع عقود تركيب شبكات كهرباء لـ90 قرية بأسيوط

الأكثر قراءة

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

أهالى قرية «قمصان» مدعى الإصابة بالسرطان: أخفى التقارير عن الأطباء

«طلب النهاية».. كواليس مقتل أستاذ جامعى أسفل عجلات سيارة نقل بطريق الواحات

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

سايمن راتل ينتقل لقيادة أوركسترا بافاريا

قطب ألماس إسرائيلي يمثل أمام محكمة سويسرية في قضية رشوة

ثلوج «غير معتادة» تشل مدريد

اكتشاف مبنى حمامات يعود للعصر الفيكتورى

أيام زمان

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
لواء.حمدى البطران
رحالة ولصوص آثار
لواء. محسن الفحام
فى انتظار حسن النوايا
المزيد

الثقافة

«أنا» معرض للفنان التشكيلي طارق الشيخ بقاعة أوبونتو

قصة صورة.. «ناصر المثقفين» يكرم توفيق الحكيم: إنك جدير بذلك

حارب الاحتلال بشعاراته.. مَن هو شيخ الخطاطين خضير البورسعيدي؟

في ذكراه.. سر اهتمام إحسان عبدالقدوس بقضايا المرأة