«مطاعم وكافيهات».. نجوم يرفعون شعار «لا أمان للفن»

عمرو يوسف.. «الأكل الشعبي بيكسب»

أحمد السقا.. «صاحب معرض سيارات»

هاني شاكر.. «على الضحكاية»

سمية الخشاب.. «صاحبة أتيليه»

حسن الرداد.. «كافية ومطعم»

مصطفى قمر.. «مطعم كبابجى»

أحلام.. «ملكة العقارات»

أحمد حلمى.. «دعاية وإعلان»

خالد سليم.. «الأكل الإيطالى عشقه»

رفع مشاهير شعار «لا أمان للفن»، حيث اتجه بعضهم لفتح مشاريع خاصة.وفي هذا التقرير نرصد مشاريع خاصة بمشاهير:اختار الفنان عمرو يوسف بجانب التمثيل مشروح «محل الأكل الشعبي»، فقد أعلن عبر الكثير من وسائل الإعلام أنه يمتلك عدد من المطاعم التي تقدم الأكل الشعب مثل «الكبدة والسجق» وغيرها من الأطعمة الشهيرة لدى المصريين.يمتلك الفنان أحمد السقا معرضًا للسيارات، لشغفه بقيادة السيارات، فقد صرح بذلك في العديد من البرامج التلفزيونية.لم يأمن الفنان هانى شاكر ونقيب الموسقين غدر الزمن، فاتجه لفتح مشروع خاص وهو عبارة عن كافيه يقدم العديد من المشروبات والأكلات المتنوعة.سمية الخشاب، قالت إنها لم تعتبر الأتيليه الذي افتتحته مجرد بيزنس، لكن هواية ورغبة حققتها، فقد وجدت نفسي أقوم بتصميم ملابسي والسواريهات التي أرتديها في المناسبات المختلفة.اتجه الفنان سن الرداد بجانب التمثيل لفتح مشروع ذو دخل ثابت فقد أفتتح كافية ومطعم على الطراز الإيطالى بأحد الاحياء الراقية.وصرح حسن الرداد أنة يتابع عمل الكافية من حين لأخر، بل أصبح المكان الرسمى لإجتماعات الفنان الخاص بأعمالة الفنية.يعتبر مصطفى قمر من المشاهير الذين أتجهوا لفتح مشروع خاص، فقد أفتتح محل يقدم الأكلات الشرقية والغربية، الأمر الذى جذب الكثير من الزبائن.اتجهت الفنانة الخليجية أحلام إلى الإستثمار العقارى، فهى تمتلك الكثير من العقارات الخاصة بها فى أوروبا، وعدد من المشاريع العقارية فى أكثر من بلد، بالإضافة إلى استثمارها فى أحد شركات الطيران.استطاع الفنان أحمد حلمى أن يقتحم مجال الدعاية والإعلان والإنتاج الفنى، من خلال تأسيس شركة خاصة به، بجانب أحد المطاعم على ضفاف النيل.يمتلك الفنان خالد سليم مطعم إيطالى بأحد الأحياء الراقية، فقد صرح بأنة محب للإكل الإيطالي الأمر الذي دفعه لإنشاء مطعم يقدم الأكلات الإيطالية.