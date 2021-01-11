الإمارات ترحب بتصنيف أمريكا الحوثي جماعة إرهابية

رحبت الإمارات بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب.وقال وزير الدولة الاماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن انقلاب الميليشيا الحوثية على الدولة ومؤسساتها وعلى المجتمع اليمني ونسيجه الاجتماعي والمدني أشعل شرارة العنف والفوضى، وأدى إلى التدهور المأساوي للوضع الإنساني في اليمن الشقيق.وأعلنت واشنطن أنها تعتزم تصنيف ميليشيات الحوثي المتمردة في اليمن "جماعة إرهابية".وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن التصنيف "يهدف إلى محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري".