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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: سنعمل على تعزيز العلاقة التكاملية بين السياسة والاقتصاد

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:24 م
المهندس أحمد بهاء
المهندس أحمد بهاء شلبي
أشرف لاشين
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قال المهندس أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب عن حزب "حماة وطن" أن برنامج عمله داخل المجلس يستهدف العمل بشكل مستمر على تلبية طموحات المواطن من خلال تحقيق أعلى معدلات النمو للاقتصاد القومي عن طريق تعزيز العلاقة التكاملية بين السياسة والاقتصاد.

وأضاف شلبي في بيان، الإثنين، أن برنامجه يعتمد على منهجية تعتمد في الأساس على عدة محاور أهمها المحور التشريعي والرقابي، والذي يستند إلى ثلاث آليات رئيسية؛ الأولى العمل بشكل مستمر على قياس الأثر التشريعي للقوانين القائمة، والثانية تختص بوضع أطر تشريعية وقوانين لممارسات اقتصادية قائمة بالفعل لتقنين هذه الممارسات بشكل أفضل وفق نظم وآليات قانونية تضمن النجاح والتنمية، والثالثة تتضمن دراسة المبادئ التي قام عليها الدستور المصري ومواده المختلفة، والتي تم وضعها في الأساس لخدمة مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء.

ولفت إلى أن برنامجه يتضمن محورا تنمويا من خلال تنمية اقتصادية تعتمد في الأساس على تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال من خلال إطلاق مبادرات الشراكة مع الجهات ذات الصلة لتقديم وتفعيل الدعم الإرشادي.

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