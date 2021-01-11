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الثقافة

في ذكراه.. سر اهتمام إحسان عبدالقدوس بقضايا المرأة

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:13 م
إحسان عبدالقدوس
إحسان عبدالقدوس
آلاء حسن
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31 عامًا مرت على وفاة الأديب والكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، الذي رحل عن عالمنا في 11 يناير لعام 1990، عن عمر ناهز الـ71 عامًا، وشيعت جنازته من منزله بشارع الجبلاية في الزمالك، بحضور عدد كبير من الكتاب والأدباء والمثقفين والفنانين.

يعتبر إحسان عبدالقدوس أحد أوائل الروائيين العرب الذين تناولوا في قصصهم الحب البعيد عن العذرية، وتحولت أغلب قصصه إلى أفلام سينمائية، كما ترجمت معظم روايات إلى لغات أجنبية متعددة، ويمثل أدبه نقلة نوعية متميزة في الرواية العربية.

كان إحسان عبدالقدوس واحدًا من القلائل الذين حافظوا على أمانة الكلمة وشرف التعبير عن قضايا الشعب في الحرية والتقدم، ولعبت حساسيته كفنان وروائي دورًا كبيرًا جعلته يستمر ويتجدد، إذ كانت رواياته تخاطب الوجدان في مجتمع تنقسم فيه شخصيته أمام مشكلات علاقة الرجل بالمرأة، وحرية الفتاة المصرية.

وبتحليل رواياته، نجد اهتمامًا دائمًا بقضية المرأة، وثمة إصرار على تصوير عالمها الغامض وسلوكها وأزمة وجودها في مجتمع شرقي محافظ، وهو ما أكده إحسان عبدالقدوس بنفسه في حوار له بمجلة "الدوحة" بعددها رقم 11 والصادر بتاريخ 1 نوفمبر لعام 1976، قائلًا: نعم شغلت المرأة تفكيري، ولكن هل هذه تهمة؟!

وتابع: في معظم ما كتبت دافعت عن حرية المرأة، وتطرقت في هذا الموضوع، وأسيء في البداية فهم دعوتي وهوجمت، مستطردًا: إن إيماني بحرية المرأة ليس له حدود، وربما كان أحد دوافعه الأساسية في البداية مستمدًا من إيماني بتفرد تجربة أمي "فاطمة اليوسف"، هذه السيدة التي أثبتت وجودها في عالم الرجال، ونجحت في فرض نفسها عليهم، وحققت ما لم يستطع كثير من الرجال أن يحققوه.

وأضاف: لقد قادني هذا الموقف إلى التوغل في تفاصيل حياة المرأة في بلادنا، والاهتمام بتحليل العواطف والأحاسيس في مجتمعنا المنقسم على نفسه المتخبط ما بين قيمه الراسخة وما بين قشرة من الحضارة العصرية فرضت نفسها عليه، ولم يغب عن بالي- وأنا أخوض هذه التجربة- أنني سأُواجَه بكثير من الصياح والضجيج وقذف الطوب.

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