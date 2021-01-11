حملات موسعة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بالإسماعيلية

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسماعيلية، حملة على مراكز الدروس الخصوصية بالمدينة بعد ورود العديد من شكاوى الأهالي بقيام عدد من المدرسين بفتح مراكز وسناتر الدروس الخصوصية بالمخالفة لقرارات الحكومة وضمت الحملة كلا من مجلس المدينة والأحياء بجانب اللجنة المشكلة بتكليفات من طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية والتي ضمت مدير التعليم العام ومسئولي الأمن بالمديرية.وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بمنطقة المرحلة الخامسة حيث تبين وجود عدد من الطلاب داخل المركز والخاص بتدريس مادة الرياضيات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.وقامت الحملة بالمرور وفق بلاغات على مراكز مختلفة للدروس بعدة مناطق بالمدينة حيث تم توجيه رسائل مشددة لمواجهة الدروس الخصوصية.وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية بشن حملاتها التفتيشية لضبط مراكز الدروس المخالفة لمنع التجمعات تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وتطبيق القانون على غير الملتزمين.