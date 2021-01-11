بتكوين تهبط 19% وتتجه لتسجيل أكبر هبوط ليوم واحد منذ مارس

هبطت بتكوين أكثر من 19 بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أسبوع اليوم الاثنين، وهو ما يضع العملة المشفرة على مسار أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ مارس.وتراجعت بتكوين إلى 30699 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ الخامس من يناير الجاري، قبل أن تتعافى إلى 32885 دولار بحلول الساعة 1535 بتوقيت جرينتش لكنها تظل منخفضة أكثر من16 بالمئة على مدار اليوم.وإذا استمر ذلك، فسيكون هذا الانخفاض على مدار اليوم هو الأكبر منذ تسببت جائحة كوفيد-19 في فوضى في أسواق المال في مارس الماضي.وجاء هبوط أكبر عملة مشفرة في العالم مع صعود الدولار مقابل العملات‭‭ ‬‬الورقية الرئيسية الأخرى، تزامنا مع احتمال ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.وتراجعت إثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة والتي غالبا ما تتحرك بالتوازي مع بتكوين، 23 بالمئة إلى 985 دولارا وهو أدنى مستوى لها في أسبوع.