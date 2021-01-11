رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بتكوين تهبط 19% وتتجه لتسجيل أكبر هبوط ليوم واحد منذ مارس

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:02 م
بتكوين
بتكوين
وكالات
طباعة
هبطت بتكوين أكثر من 19 بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أسبوع اليوم الاثنين، وهو ما يضع العملة المشفرة على مسار أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ مارس.

وتراجعت بتكوين إلى 30699 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ الخامس من يناير الجاري، قبل أن تتعافى إلى 32885 دولار بحلول الساعة 1535 بتوقيت جرينتش لكنها تظل منخفضة أكثر من
16 بالمئة على مدار اليوم.

وإذا استمر ذلك، فسيكون هذا الانخفاض على مدار اليوم هو الأكبر منذ تسببت جائحة كوفيد-19 في فوضى في أسواق المال في مارس الماضي.

وجاء هبوط أكبر عملة مشفرة في العالم مع صعود الدولار مقابل العملات‭‭ ‬‬الورقية الرئيسية الأخرى، تزامنا مع احتمال ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجعت إثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة والتي غالبا ما تتحرك بالتوازي مع بتكوين، 23 بالمئة إلى 985 دولارا وهو أدنى مستوى لها في أسبوع.

موضوعات متعلقة

مسلسل ضربة معلم 38.. المعلم شردي يكتب وصيته عند المحامي

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

باسم سمرة عن رحاب الجمال: «جايبها من القسم وجوزها نصاب»

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

الصور

image description

محافظ دمياط تلتقي لجان التصالح فى مخالفات البناء

image description

محافظ دمياط تتابع رد الشيء لأصله في الشوارع

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

image description

محافظ أسيوط يعتمد ترقية 16 ألف معلم وأخصائى

image description

توقيع عقود تركيب شبكات كهرباء لـ90 قرية بأسيوط

الأكثر قراءة

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

أهالى قرية «قمصان» مدعى الإصابة بالسرطان: أخفى التقارير عن الأطباء

«طلب النهاية».. كواليس مقتل أستاذ جامعى أسفل عجلات سيارة نقل بطريق الواحات

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

سايمن راتل ينتقل لقيادة أوركسترا بافاريا

ثلوج «غير معتادة» تشل مدريد

اكتشاف مبنى حمامات يعود للعصر الفيكتورى

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2021 الحساب المدرسي الموحد

أيام زمان

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

قصة صورة.. «ناصر المثقفين» يكرم توفيق الحكيم: إنك جدير بذلك

حارب الاحتلال بشعاراته.. مَن هو شيخ الخطاطين خضير البورسعيدي؟

في ذكراه.. سر اهتمام إحسان عبدالقدوس بقضايا المرأة

لماذا يقرأ محمد صلاح كتاب «قوة الدماغ»؟