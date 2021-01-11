خالد الجندي يرد على منتقدي «النيو لوك» (فيديو)

ظهر خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بزى خلاف الأزهري الذي اعتاد عليه، حيث ارتدى قميصاً وقبعة رداً على منتقديه، مؤكداً أن الزي يعتبر وسيلة من وسائل الكلام مع الناس بغير لسان، فلكل لبس دلالة معينة.





وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية dmc، اليوم، أن اللبس دلالة على عدم وجود كهنوت في الإسلام أي رجال دين.





وأوضح أنه عالم دين وليس رجل دين، فالكهنوت يجعل رجل الدين حجة على الدين بحيث لو ارتكب معصية ترتد على الدين نفسه.





وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ضرورة أن نُخلص الدين من انتحال البعض صفة المتحدثين باسم الإسلام، فلا يوجد أحد يتحدث باسم الدين سوى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بينما أي شخص أخر يُخطئ ويُصيب.







