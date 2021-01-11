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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ابواب الخير

مواطن يناشد المسئولين لعلاج ابنه من ضمور المخ: «بعت كل اللى حيلتى»

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:36 م
الطفل
الطفل
رشا نصر
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وردت استغاثة إلى جريدة «الدستور» من المواطن ياسر محمد عبدالوهاب القاطن بمحافظة المنيا، ناشد فيها المسئولين بالتدخل السريع لعلاج ابنه «نور الدين» من مرض «ضمور المخ» ما جعله عاجزًا عن الحركة.

وأضاف المواطن في رسالته: «ابني عمره 4 سنوات، وهو ملازم للفراش ولا يستطيع الحركة، وبعت كل ما امتلكه، وذهبت به إلى أكثر من طبيب في أسيوط والقاهرة وكل الأطباء أجمعوا على أنه يحتاج لعلاج مكثف وطويل المدة».

وتابع: «أجمع الأطباء على أن حالته تحتاج متابعة دقيقة وعلاجًا طبيعيًا أو السفر به خارج البلاد وأنا لا أملك المال».

تأتي هذه الشكوى ضمن مبادرة "معاك خطوة بخطوة" التي أطلقتها "الدستور"، في إطار حرصها الدائم على التواصل مع القراء والاستماع إلى شكواهم ونقلها للجهات المعنية ومتابعة الشكوى بجميع خطواتها وصولًا للحل، إيمانًا من الجريدة بالرسالة الإعلامية التي تهدف إلى حل مشاكل المواطنين ومشاركتهم همومهم بالنشر والبحث عن الحل، عبر خدمة الواتس آب 01066778020 و01004333637.


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