ننشر جدول أعمال الجلسة الإجرائية الأولى للبرلمان

يعقد مجلس النواب فصله التشريعي الثاني جلسته الإجرائية الأولى وتضم تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول.كما تتضمن الجلسة إجراء انتخابات رئيس المجلس والوكيلين، كما تتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح باب تقديم الاعتراضات والاقتراحات.