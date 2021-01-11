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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

دعمًا للسياحة وتحقيقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية الاقتصادية

إنشاء "عين القاهرة" كأكبر عجلة ترفيهية وسياحية فى إفريقيا على ارتفاع 120 مترًا

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:46 م
إنشاء عين القاهرة
إنشاء عين القاهرة
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أعلنت شركة هاواي للسياحة والاستثمار، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والسياحي، عن البدء في تدشين مشروع "عين القاهرة Cairo Eye" وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة في تطوير المجالات المختلفة ورؤية فخامة السيد رئيس الجمهورية، بالاهتمام والتركيز على مجالات السياحة والاستثمار، وذلك بالتعاون مع القطاعات المسئولة عن تلك الأنشطة بالدولة.

وتعد عين القاهرة هي أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة في القاهرة والأكبر من نوعها في القارة الإفريقية، وذلك على ارتفاع ١٢٠ مترًا، ومن المقرر أن يتم إطلاق المشروع عام ٢٠٢٢ والذي سيكون مشروعًا عالميًا ومعلمًا للقاهرة الحديثة، يتماشى مع الخطة الاستراتيجية التنموية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وقد صرح الأستاذ أحمد متولي، رئيس مجلس إدارة شركة هاواي للسياحة والاستثمار، أن المشروع الجديد طفرة في القطاع الترفيهي السياحي وأحدث مشروع سياحي عالمي بمصر، على غرار مثيلاتها في كبرى العواصم والدول، ومن شأنها أن تصبح رمزًا حضاريًا يتيح مشاهدة بانورامية فريدة للقاهرة، بما يجذب الملايين من الزوار سنويًا ومئات الآلاف من السائحين لدعم قطاع السياحة بمصر وجذب المزيد من العملة الأجنبية. وتعد عين القاهرة هي الأكبر في إفريقيا وخامس أكبر عجلة حول العالم بعد لندن ودبي ولاس فيجاس وسنغافورة.

وتقع عين القاهرة Cairo Eye على ضفاف نهر النيل في قلب العاصمة، وذلك على مقربة من كل المزارات والمناطق السياحية المصرية الرئيسية، لتكون الأيقونة لمحافظة القاهرة ومصر كافة.

وأكد متولي أنه تم تصميم المشروع مع مراعاة كل الاعتبارات البيئية والحفاظ على هوية وكيان منطقة الزمالك، والتي كان أهمها المحافظة على كل الأشجار والنخيل في الحديقة التي سيتم تنفيذ المشروع بها كإحدى أهم ركائز المشروع، مع الأخذ في الاعتبار، اعتماد مخطط التصميم الذى يحقق زيادة في إجمالي المساحات الخضراء بالمشروع بنسبة ١٥٪؜ لتصل إلى ٧٠٠٠ متر مربع بدلا من ٦١٠٠ متر مربع حاليًا.

وستتيح عين القاهرة مشاهدة المدينة لمسافة ٥٠ كيلو مترًا ورؤية كل المعالم البارزة المحيطة حولها وتحتوى على ٤٨ كابينة بسعة ٦-٨ زائرين لكل كابينة بطاقة استيعابية ٢ مليون و٥٠٠ ألف زائر سنويًا، كما ستقام وجهة سياحية ترفيهية متكاملة حول العجلة لتجربة ترفيهية فريدة من نوعها ومتكاملة في قلب القاهرة.

وأوضح متولي أن المشروع وضع دراسة مرورية دقيقة؛ لضمان السيولة المرورية بتلك المنطقة الحساسة بالزمالك وذلك بتوفير وسائل مختلفة للوصول لمكان المشروع، مثل خدمة النقل النهري باستخدام تاكسي عين القاهرة وحافلات عين القاهرة للنقل الحر Hop On/Hop Off، بالإضافة إلى تخصيص ساحة انتظار للسيارات لـ 500 سيارة.

وتعد الشركة القابضة هاواي، التي تأسست عام 1973، من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والسياحي، وتضم مجموعة متنوعة من الشركات التي تعمل في صناعات مختلفة، مثل التطوير العقاري والتشييد والاستثمار والسياحة والترفيه والصناعة وذلك بحجم أعمال تفوق ٦ مليارات جنيه. تعمل هاواي القابضة في مصر وألبانيا وكوسوفو ومونتينيغرو وتنزانيا وزامبيا مع رؤية للتوسع إقليميًا وعالميًا.

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