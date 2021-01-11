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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: مصر تنطلق بقوة للمستقبل تحت قيادة الرئيس السيسي

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:41 م
النائب سيد قاسم،
النائب سيد قاسم، عضو مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد النائب سيد قاسم، عضو مجلس النواب، أن مصر تنطلق للأمام والمستقبل بكل قوة تحت قيادة الرئيس السيسي، بعدما أعلنت عن رصد 164 مليار جنيه لتنفيذ نحو 25 مشروعا قوميا عملاقا خلال العام الجاري 2021، قائلا: "قفزة للمستقبل، وتأكيد على استمرار العمران والتنمية في كافة المحافظات وفي شتى المجالات".

وأضاف قاسم، في بيان له اليوم، أن المعجزة المصرية تبدو شامخة، والوطن يتقدم تحت قيادة الرئيس السيسي رغم ظروف الجائحة والوباء، والتي لم توقف الهمم ولا العزائم بفضل الله وقوة الإرادة المصرية.

وقال عضو مجلس النواب إن هذه المشاريع ستكون لها تأثيرات تنموية اقتصادية واجتماعية مهمة، وتشمل جميع محافظات الجمهورية، ومن ضمنها المشروع القومى للإسكان الاجتماعى بحجم استثمارات 21 مليار جنيه، ومشروع تنمية محور قناة السويس باستثمارات تبلغ 19.9 مليار جنيه.

وأشار نائب البحر الأحمر إلى مشروع شبكة الطرق القومية بقيمة 16.9 مليار جنيه، ومشروع التأمين الصحى الشامل باستثمارات تصل إلى نحو 4 مليارات جنيه، ومشاريع تطوير السكك الحديدية ومترو الأنفاق وغيرها، قائلا: "تحية للبطل المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتصديه بكل عزم لوضع مصر على الطريق الصحيح".

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