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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عجز الحساب التركي يصل إلى 40 مليار دولار

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:45 م
عجز الحساب التركي
عجز الحساب التركي
آية حسني
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كشف البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، أن عجز الحساب الجاري التركي بلغ منذ مطلع العام الماضي، حتى نهاية نوفمبر المنصرم، نحو 37.974 مليار دولار أمريكي.

وخلال نوفمبر الماضي فقط، سجل الحساب الجاري عجزًا قدره 4.063 مليار دولار، بزيادة 4.048 مليار دولار أمريكي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، و270 مليون دولار عجزًا في أكتوبر 2020، وفقًا لصحيفة «سوزجو» التركية.

ويعزى ارتفاع العجز في الحساب الجاري التركي بشكل أساسي، إلى صافي التدفق الخارجي من البلاد بقيمة 3.844 مليار دولار أمريكي في بند السلع، فضلًا عن انخفاض صافي التدفق الداخلي.

وسجل الدخل الأساسي صافي تدفقات خارجية بقيمة 835 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 338 مليون دولار أمريكي مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

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