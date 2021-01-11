رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يختار وليام بيرنز لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:48 م
بايدن
بايدن
وكالات
طباعة
أعلن جو بايدن، الإثنين، عن اختيار وليام بيرنز، الدبلوماسي المخضرم الذي كان أحد مهندسي الحوار مع إيران الذي يرغب الرئيس الأمريكي المنتخب في إحيائه، لتولي إدارة وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه".

ومع أفريل هاينز، التي اختيرت لتكون منسقة الاستخبارات الوطنية، تقع على بيرنز، 64 عامًا، الذي خدم في ظل إدارات ديمقراطية وجمهورية مهمة صعبة تتمثل في طي صفحة إدارة دونالد ترامب.

كان توتر شاب العلاقة بين ترامب ووكالات الاستخبارات، التي سخر منها أحيانا، وحتى شكك في معلوماتها أحيانا أخرى، نافيًا مثلا أو مقللًا من أهمية التدخل الروسي في انتخابات 2016 التي حملته إلى البيت الأبيض، واتهم أيضا بأنه أراد تسييس تلك المؤسسات عبر تعيين قريبين منه لإدارتها.

وفي حال صادق مجلس الشيوخ على تسميته، سيكون بيرنز أول دبلوماسي مخضرم يدير السي آي إيه، الوكالة الأمريكية العملاقة لمكافحة التجسس، والتي يعمل فيها 21 ألف شخص، فهو ليس سياسيا ولا عسكريا ولا شخصا من أوساط الاستخبارات، على غرار ما كان العديد من أسلافه.

وقال بايدن، في بيان، إن "بيل (وليام) بيرنز دبلوماسي نموذجي يتمتع بخبرة عقود على الساحة العالمية (من أجل) إبقاء شعبنا وبلدنا في أمن وسلام".

وأضاف الرئيس المنتخب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير: "إنه يشاركني اعتقادي الراسخ بأن الاستخبارات يجب أن تكون غير مسيسة".

ويخلف بيرنز جينا هاسبيل، مديرة الوكالة منذ عام 2018، التي خلفت بدورها مايك بومبيو الذي رأس الوكالة في 2017 قبل أن يعينه ترامب وزيرا للخارجية.

وتقاعد وليام بيرنز من السلك الدبلوماسي في عام 2014 بعدما عمل ضمنه طيلة 33 عاما، ولا سيما كسفير للولايات المتحدة في روسيا (من 2005 إلى 2008) قبل أن يرأس مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، وهي مؤسسة بحثية حول العلاقات الدولية، وكان أيضا سفيرا لبلاده في الأردن بين العامين 1998 و2001.

وبيرنز هو ثاني نائب لوزير الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما ينضم إلى فريق الأمن القومي لبايدن، بعد أنتوني بلينكن الذي اختير لتولي وزارة الخارجية، وتم تداول اسم بيرنز أيضا ليصبح وزيرا للخارجية.

وإبان عهد أوباما، وقف بيرنز خلف التقارب مع إيران، عبر إجراء مفاوضات سرية في العامين 2011 و2012 في سلطنة عمان، في ظل انعدام العلاقات الدبلوماسية مع البلد العدو، وشكلت هذه المفاوضات تمهيدا للمباحثات الرسمية بين طهران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا والمانيا وفرنسا وبريطانيا)، والتي أفضت إلى اتفاق 2015 الهادف إلى منع الجمهورية الإسلامية من حيازة السلاح النووي.

لكن ترامب انسحب العام 2018 من الاتفاق المذكور، معتبرا أنه غير كاف، وأعاد مذاك فرض العقوبات الأمريكية على إيران وصولا إلى تشديدها.

من جهته، تعهد بايدن بالعودة إلى الاتفاق ورفع العقوبات، شرط أن تعاود طهران التزام القيود المفروضة على برنامجها النووي، علما بأنها توقفت عن احترام جزء كبير من التزاماتها ردا على سياسة "الضغط الأقصى" التي انتهجتها واشنطن.

واعتبر بيرنز، خلال مؤتمر في أكتوبر سبق الانتخابات الأمريكية، أن "استراتيجية الضغط الأقصى من جانب إدارة ترامب كانت غير عقلانية إلى حد بعيد"، مشيدا بالموقف "المنطقي" لبايدن الذي كان لا يزال آنذاك المرشح الديمقراطي.

لكنه نبه إلى أن "الحديث" عن عودة إلى الاتفاق يبدو "أكثر سهولة إلى حد كبير من القيام" بهذا الأمر، بسبب "الأضرار التي وقعت في الأعوام الأخيرة".

وفي شكل أكثر شمولا، حذر بيرنز من "وهم إعادة العلاقات وإرساء نفوذ أمريكا مجددًا، على غرار ما كنا نراه في 2016"، معتبرًا أن الأمر لا يمكن أن يتم "بعصا سحرية لأن العالم تبدل".

موضوعات متعلقة

أزمة لصناع «الاختيار 2» و«موسى» بعد وفاة الفنان هادى الجيار

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

باسم سمرة عن رحاب الجمال: «جايبها من القسم وجوزها نصاب»

الصور

image description

محافظ دمياط تلتقي لجان التصالح فى مخالفات البناء

image description

محافظ دمياط تتابع رد الشيء لأصله في الشوارع

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

image description

محافظ أسيوط يعتمد ترقية 16 ألف معلم وأخصائى

image description

توقيع عقود تركيب شبكات كهرباء لـ90 قرية بأسيوط

الأكثر قراءة

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

أهالى قرية «قمصان» مدعى الإصابة بالسرطان: أخفى التقارير عن الأطباء

«طلب النهاية».. كواليس مقتل أستاذ جامعى أسفل عجلات سيارة نقل بطريق الواحات

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

سايمن راتل ينتقل لقيادة أوركسترا بافاريا

ثلوج «غير معتادة» تشل مدريد

اكتشاف مبنى حمامات يعود للعصر الفيكتورى

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2021 الحساب المدرسي الموحد

أيام زمان

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

قصة صورة.. «ناصر المثقفين» يكرم توفيق الحكيم: إنك جدير بذلك

حارب الاحتلال بشعاراته.. مَن هو شيخ الخطاطين خضير البورسعيدي؟

في ذكراه.. سر اهتمام إحسان عبدالقدوس بقضايا المرأة

لماذا يقرأ محمد صلاح كتاب «قوة الدماغ»؟