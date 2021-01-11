بايدن يختار وليام بيرنز لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية

أعلن جو بايدن، الإثنين، عن اختيار وليام بيرنز، الدبلوماسي المخضرم الذي كان أحد مهندسي الحوار مع إيران الذي يرغب الرئيس الأمريكي المنتخب في إحيائه، لتولي إدارة وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه".ومع أفريل هاينز، التي اختيرت لتكون منسقة الاستخبارات الوطنية، تقع على بيرنز، 64 عامًا، الذي خدم في ظل إدارات ديمقراطية وجمهورية مهمة صعبة تتمثل في طي صفحة إدارة دونالد ترامب.كان توتر شاب العلاقة بين ترامب ووكالات الاستخبارات، التي سخر منها أحيانا، وحتى شكك في معلوماتها أحيانا أخرى، نافيًا مثلا أو مقللًا من أهمية التدخل الروسي في انتخابات 2016 التي حملته إلى البيت الأبيض، واتهم أيضا بأنه أراد تسييس تلك المؤسسات عبر تعيين قريبين منه لإدارتها.وفي حال صادق مجلس الشيوخ على تسميته، سيكون بيرنز أول دبلوماسي مخضرم يدير السي آي إيه، الوكالة الأمريكية العملاقة لمكافحة التجسس، والتي يعمل فيها 21 ألف شخص، فهو ليس سياسيا ولا عسكريا ولا شخصا من أوساط الاستخبارات، على غرار ما كان العديد من أسلافه.وقال بايدن، في بيان، إن "بيل (وليام) بيرنز دبلوماسي نموذجي يتمتع بخبرة عقود على الساحة العالمية (من أجل) إبقاء شعبنا وبلدنا في أمن وسلام".وأضاف الرئيس المنتخب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير: "إنه يشاركني اعتقادي الراسخ بأن الاستخبارات يجب أن تكون غير مسيسة".ويخلف بيرنز جينا هاسبيل، مديرة الوكالة منذ عام 2018، التي خلفت بدورها مايك بومبيو الذي رأس الوكالة في 2017 قبل أن يعينه ترامب وزيرا للخارجية.وتقاعد وليام بيرنز من السلك الدبلوماسي في عام 2014 بعدما عمل ضمنه طيلة 33 عاما، ولا سيما كسفير للولايات المتحدة في روسيا (من 2005 إلى 2008) قبل أن يرأس مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، وهي مؤسسة بحثية حول العلاقات الدولية، وكان أيضا سفيرا لبلاده في الأردن بين العامين 1998 و2001.وبيرنز هو ثاني نائب لوزير الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما ينضم إلى فريق الأمن القومي لبايدن، بعد أنتوني بلينكن الذي اختير لتولي وزارة الخارجية، وتم تداول اسم بيرنز أيضا ليصبح وزيرا للخارجية.وإبان عهد أوباما، وقف بيرنز خلف التقارب مع إيران، عبر إجراء مفاوضات سرية في العامين 2011 و2012 في سلطنة عمان، في ظل انعدام العلاقات الدبلوماسية مع البلد العدو، وشكلت هذه المفاوضات تمهيدا للمباحثات الرسمية بين طهران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا والمانيا وفرنسا وبريطانيا)، والتي أفضت إلى اتفاق 2015 الهادف إلى منع الجمهورية الإسلامية من حيازة السلاح النووي.لكن ترامب انسحب العام 2018 من الاتفاق المذكور، معتبرا أنه غير كاف، وأعاد مذاك فرض العقوبات الأمريكية على إيران وصولا إلى تشديدها.من جهته، تعهد بايدن بالعودة إلى الاتفاق ورفع العقوبات، شرط أن تعاود طهران التزام القيود المفروضة على برنامجها النووي، علما بأنها توقفت عن احترام جزء كبير من التزاماتها ردا على سياسة "الضغط الأقصى" التي انتهجتها واشنطن.واعتبر بيرنز، خلال مؤتمر في أكتوبر سبق الانتخابات الأمريكية، أن "استراتيجية الضغط الأقصى من جانب إدارة ترامب كانت غير عقلانية إلى حد بعيد"، مشيدا بالموقف "المنطقي" لبايدن الذي كان لا يزال آنذاك المرشح الديمقراطي.لكنه نبه إلى أن "الحديث" عن عودة إلى الاتفاق يبدو "أكثر سهولة إلى حد كبير من القيام" بهذا الأمر، بسبب "الأضرار التي وقعت في الأعوام الأخيرة".وفي شكل أكثر شمولا، حذر بيرنز من "وهم إعادة العلاقات وإرساء نفوذ أمريكا مجددًا، على غرار ما كنا نراه في 2016"، معتبرًا أن الأمر لا يمكن أن يتم "بعصا سحرية لأن العالم تبدل".