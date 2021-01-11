اليونان: أثينا مستعدة للمحادثات مع تركيا وتسعى لعلاقات بناءة

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الإثنين إن بلاده تسعى لإقامة علاقات مثمرة مع تركيا وستحضر المحادثات الاستكشافية مع شريكتها في حلف شمال الأطلسي بشأن قضية المناطق البحرية المتنازع عليها لدى تحديد موعدها.وأضاف ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البرتغالي أنطونيو كوستا في لشبونة "نسعى لعلاقة مثمرة وبناءة مع تركيا".ومضى يقول إن استئناف المحادثات التي توقفت عام 2016 سيكون خطوة إيجابية.وجاء ذلك التعليق بعدما قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه يقدم عرضًا رسميًا لاستئناف المحادثات الاستكشافية مع أثينا.