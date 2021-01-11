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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

قائمة أنواع السيارات الجديدة في مبادرة احلال السيارات الملاكى القديمة

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:15 م
مبادرة احلال السيارات
مبادرة احلال السيارات الملاكى
نعمات مدحت
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يبحث الكثير من المواطنين عن قائمة أنواع السيارات الجديدة في مبادرة إحلال السيارات الملاكى القديمة، وذلك منذ الإعلان عن المبادرة من خلال المعرض الذي أقيم في الفترة من 4 حتى 6 يناير الجاري الأسبوع الماضي بالتجمع الخامس في أرض المعارض، وذلك بمشاركة عدد من المؤسسات والشركات ورجال الأعمال.

قائمة أنواع السيارات الجديدة في مبادرة احلال السيارات الملاكى القديمة


من جهتها، حددت وزارة التجارة والصناعة أنواع السيارات التي سيتم إحلالها وتجديدها، وفقا لما أعلنته منذ انطلاق المبادرة، وهي السيارات الملاكي والأجرة والميكروباص التي مضى على تصنيعها عشرين عامًا، وأكدت الوزارة أنه تم الاتفاق مع تسع شركات محلية للمشاركة في المبادرة، حيث يمكن للمواطن الذي يرغب في تجديد سيارته لتعمل بالغاز الدخول عبر الموقع الرسمي للمبادرة وهو: www.gogreenmasr.com .

ويعتبر أقل قسط لشراء السيارة الجديدة ضمن المبادرة التي أطلقها الوزارة يبلغ 1600 جنيه، وذلك لمدة عشر سنوات وفقا لما تم الإعلان عنه، وحسبما أعلنت عنه الوزارة خلال المعرض الأول الذي عقدته. 

المرحلة الأولى لإحلال السيارات القديمة

وطبقا لما أعلنته وزارة التجارة والصناعة برئاسة الدكتورة نيفين جامع، أن المرحلة الأولى لإحلال السيارات القديمة سيطبق في سبع محافظات تشمل القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر والقليوبية، منوهة إلى أن الحافز الأخضر سيتم حسابه عن طريق قيمة ونوع السيارة التي يقوم المواطن باختيارها وشرائها، وليس للسيارة القديمة.

ووفقا لما أعلنته الزارة فإنها تبذل قصادر جهدها لتقوم بإحلال وتجديد ما يزيد عن 250 ألف مركبة خلال الدفعة الأولى في السبع محافظات، حيث تضم التوكسه والميكرباص والسيارات الأجرة والملاكي، ومن المقرر أن تتيح الحكومة لملاك هذه السيارات قروضًا حددتها بفائدة لا تتجاوز 3%، وذلك لتلبية احتياجاتهم في عملية الإحلال.

من جهتها، حددت الوزارة عدد من المستندات والشروط حتى تدخل السيارات القديمة ضمن المبادرة، وكذلك لإحلال السيارات القديمة التي مضى عليها عشرين عامًا.

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