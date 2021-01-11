طاقم الطائرة الإندونيسية المنكوبة لم يصدر إشارة استغاثة

قال مسئول التحقيق الاثنين إن طاقم طائرة بوينج التي تحطمت نهاية الأسبوع في البحر قبالة جاكرتا وعلى متنها 62 شخصا، لم يرسل إشارة استغاثة قبل سقوطها في البحر، فيما يواصل الغواصون البحث عن بقايا حطام الطائرة والصندوقين الأسودين.اوضح المحقق في اللجنة الوطنية لسلامة النقل الاندونيسية نورشيو أوتومو أن تسجيلا لاتصالات الطاقم مع مراقبي الحركة الجوية يظهر حوارات روتينية ولم يتم أي تبادل قبل أن تغرق طائرة بوينج 737-500 التابعة لشركة "سريويجايا إير" والتي تحطمت في بحر جاوة بعد دقائق من إقلاعها السبت.وقال لوكالة فرانس برس "إنها تشبه محادثة عادية وليس هناك ما يثير القلق".وأضاف "ليس هناك إشارة لحالة طوارئ أو أي شيء من هذا القبيل". تشير البيانات الأولية إلى أن الطائرة "على الأرجح" كانت لا تزال سليمة عندما اصطدمت بالمياه.وأكد المحقق "لكننا لا نعرف حتى الساعة سبب التحطم".وأظهرت الصور التي نشرتها البحرية الاندونيسية قاع بحر مليئا بالحطام، حيث انتشلت فرق العمل أشلاء جثث وقطعا من جسم الطائرة.وكانت الطائرة تقل خمسين راكبا بينهم عشرة أطفال ثلاثة منهم تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات، وطاقما من 12 فردا، جميعهم إندونيسيون بحسب السلطات.كان خمسة أفراد من عائلة رابين أكبر في الطائرة بمن فيهم شقيقته وابن شقيقته وطفل يبلغ من العمر سبعة أشهر. وذهب للتبرع بالدم في مستشفى في جاكرتا يجمع عينات الحمض النووي من الأقارب لتحديد هوية الضحايا.وقال خبراء طيران إن بيانات الرحلة تشير إلى أن الطائرة انحرفت بشكل حاد عن مسارها قبل أن تهبط ل3000 متر في أقل من دقيقة وتغرق في بحر جاوة.وقدّروا أن الأسباب تكمن في سوء الأحوال الجوية خصوصا أنّ أمطارًا غزيرة أخرت عملية الإقلاع، أو في أخطاء على مستوى القيادة أو مشكلة فنية.ولم تقدم شركة "سريويجايا إير" المنخفضة الكلفة والتي تنظم رحلات إلى وجهات مختلفة في إندونيسيا وجنوب شرق آسيا، معلومات عما حدث في الطائرة المصنعة قبل 26 عاما والتي كانت تستخدمها سابقا شركتا "كونتيننتال إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز" الأمريكيتان.وشهد قطاع الطيران في اندونيسيا عددا من الحوادث القاتلة في الأعوام الأخيرة، وتم في السابق حظر شركات طيران محلية عدة في أوروبا حتى العام 2018.في أكتوبر 2018، قتل 189 شخصا عندما تحطمت طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس تابعة لشركة "لايون إير" في بحر جاوة بعد 12 دقيقة من إقلاعها من جاكرتا في رحلة تستغرق ساعة.وتسبب هذا الحادث ومن بعده كارثة تحطم طائرة من الطراز نفسه في إثيوبيا، بفرض غرامة بقيمة 2،5 مليار دولار على شركة بوينج الأمريكية لاتهامها بخداع السلطات خلال عملية المصادقة على طائرة ماكس-737. ومنعت هذه الطائرات من التحليق بعد الكارثتين الداميتين.غير أن الطائرة التي تحطمت السبت لا تنتمي إلى هذا الجيل الجديد من طائرات بوينج، بل هي من طراز 737 "الكلاسيكي" الذي يعود إلى 26 عاما.وفي العام 2014، تحطمت طائرة تابعة لشركة "إير إيجيا" كانت متجهة من سورابايا في إندونيسيا إلى سنغافورة وفيها 262 شخصا. وبعد عام، تحطمت طائرة عسكرية في منطقة سكنية في سومطرة ما أسفر عن مقتل أكثر من 140 شخصا.