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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط عاطل حرض «كلب شرس» على مواطن بالإسكندرية

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:17 م
ضبط عاطل
ضبط عاطل
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة المنشية في الإسكندرية، الإثنين، القبض على عاطل بحوزته كلب استخدمه في ترويع أحد المواطنين وانتشرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بورد معلومات لضباط مباحث القسم بقيام المتهم السيد. ع، عاطل، بحوزته كلب شرس يستخدمه في ترويع أحد المواطنين بدائرة القسم.

وعلى الفور تم إعداد كمين وألقي القبض على المتهم والتحفظ على الكلب وتحرير محضر إداري بواقعة الضبط بقسم شرطة المنشية، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان رواد فيسبوك تداولوا مقطع فيديو لعاطل يصطحب كلبا وهو يُمسِك بالمواطن، مع إطلاق إشارات تحريضية للكلب الذي بدوره كان يقوم بتنفيذها، حيث قفز على صدر المجني عليه السيد. د، محاولًا نهشه.

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