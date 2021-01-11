افتتاح 16 مسجدًا جديدًا وصيانة 29.. الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 16 مسجدًا جديدًا، و29 مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي (45) مسجدًا الجمعة القادمة 1512021م بإذن الله تعالى، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (738) مسجدًا حتى تاريخه.وأفاد بأن المساجد هي على النحو التالي:أولًا: مساجد الافتتاحات:مديرية أوقاف الفيومالمسجد وعنوانهالتنفيذ1.العتيق - معصرة عرفة - مركز أطساجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف2.عزبة شاكر- القاسمية - أطسا شرقجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف3.الرحمة - قصر الباسل - إطسا شرقجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف4.أبو بكر الصديق - عزبة عاشور - سنورس أولجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف الإسماعيليةالمسجد وعنوانهالتنفيذ5.الخلفاء الراشدين – أبو خليفة – القنطرة غربجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف6.الإيمان – ك 16- القنطرة غربجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف7.الرحمة – ك 11 المنشار – القنطرة غربجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف8.المتقين – خط البحر – القنطرة غربجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف9.عباد الرحمن – البياضية – القنطرة غربجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف أسوانالمسجد وعنوانهالتنفيذ10.الهادي بالشلال - أسوانتوسعة - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف الجيزةالمسجد وعنوانهالتنفيذ11.روضة الوالدين بجزيرة محمدجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف سوهاجالمسجد وعنوانهالتنفيذ12.الواحد الأحد- قرية أبو خرص – طهطاالمحمودية- وزارة الأوقافمديرية أوقاف بني سويفالمسجد وعنوانهالتنفيذ13.الحاج عيد – الميمون -الواسطىجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف14.المختار – عزبة عوض عيان - ناصرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف15.نجع عواد- كوم أبو خلاد - ناصرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف16.السلام – عزبة الصعايدة مازورة سمسطاجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:مديرية أوقاف قنااسم المسجدالموقع1.علي بن أبي طالبالمراشدة حجازة قبلي2.محمد المغربيالمعنا قنا3.الريطىفاقبلي دشنا4.علم الدينالكوم الأحمر فرشوط5.العساكرةابومناع دشنا6.نجع محروصالسمطا دشنا7.الشيخ عبد الرازقفاو قبلي دشنا8.مرسى سلامنجع الدين دشنا9.على بن أبى طالبالفاوية دشنا10.آل يونس – الدهسةالعركى – فرشوط11.الطقريالكلاحين قفط12.نصر اللهالكلاحين قفط13.السيدة زينبالخرانقة قوص14.الرحمن - الدوادوةالعركى - فرشوط15.الحاج محمودنجع محمود حجازة16.الرحمن – حاجر الدهسةالقبلي – العركى17.عزبة مهرانالرئيسية نجع حمادي18.الفيرانالعركي - فرشوط19.نجع الحجيريالظافرية قفط20.السلامالبراهمة قفط21.الرحمنالعقب قوصمديرية أوقاف السويساسم المسجدالموقع22.الطائفحي الطائف23.عثمان بن عفانالبطراوي – حي الجناينمديرية أوقاف الدقهليةاسم المسجدالموقع24.الرخاوية بطوخ الأقلاممركز السنبلاوينمديرية أوقاف جنوب سيناءاسم المسجدالموقع25.الفتحالجبيلمديرية أوقاف البحيرةاسم المسجدالموقع26.النورعزبة فرج شبل حوش عيسى27.عزبة الصباغينمنشية عامر – كوم البركة – كفر الدوار28.خليف كفر عزازأبو حمص29.الحمراكفر الدوار