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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

افتتاح 16 مسجدًا جديدًا وصيانة 29.. الجمعة

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:04 م
الأوقاف
الأوقاف
أميرة العناني
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أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 16 مسجدًا جديدًا، و29 مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي (45) مسجدًا الجمعة القادمة 1512021م بإذن الله تعالى، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (738) مسجدًا حتى تاريخه.

وأفاد بأن المساجد هي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الافتتاحات:
مديرية أوقاف الفيوم
م
المسجد وعنوانه
التنفيذ

1.
العتيق - معصرة عرفة - مركز أطسا
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

2.
عزبة شاكر- القاسمية - أطسا شرق
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

3.
الرحمة - قصر الباسل - إطسا شرق
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

4.
أبو بكر الصديق - عزبة عاشور - سنورس أول
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الإسماعيلية
م
المسجد وعنوانه
التنفيذ

5.
الخلفاء الراشدين – أبو خليفة – القنطرة غرب
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

6.
الإيمان – ك 16- القنطرة غرب
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

7.
الرحمة – ك 11 المنشار – القنطرة غرب
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

8.
المتقين – خط البحر – القنطرة غرب
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

9.
عباد الرحمن – البياضية – القنطرة غرب
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف أسوان
م
المسجد وعنوانه
التنفيذ

10.
الهادي بالشلال - أسوان
توسعة - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الجيزة
م
المسجد وعنوانه
التنفيذ

11.
روضة الوالدين بجزيرة محمد
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف سوهاج
م
المسجد وعنوانه
التنفيذ

12.
الواحد الأحد- قرية أبو خرص – طهطا
المحمودية- وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف بني سويف
م
المسجد وعنوانه
التنفيذ

13.
الحاج عيد – الميمون -الواسطى
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

14.
المختار – عزبة عوض عيان - ناصر
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

15.
نجع عواد- كوم أبو خلاد - ناصر
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

16.
السلام – عزبة الصعايدة مازورة سمسطا
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف قنا
م
اسم المسجد
الموقع

1.
علي بن أبي طالب
المراشدة حجازة قبلي

2.
محمد المغربي
المعنا قنا

3.
الريطى
فاقبلي دشنا

4.
علم الدين
الكوم الأحمر فرشوط

5.
العساكرة
ابومناع دشنا

6.
نجع محروص
السمطا دشنا

7.
الشيخ عبد الرازق
فاو قبلي دشنا

8.
مرسى سلام
نجع الدين دشنا

9.
على بن أبى طالب
الفاوية دشنا

10.
آل يونس – الدهسة
العركى – فرشوط

11.
الطقري
الكلاحين قفط

12.
نصر الله
الكلاحين قفط

13.
السيدة زينب
الخرانقة قوص

14.
الرحمن - الدوادوة
العركى - فرشوط

15.
الحاج محمود
نجع محمود حجازة

16.
الرحمن – حاجر الدهسة
القبلي – العركى

17.
عزبة مهران
الرئيسية نجع حمادي

18.
الفيران
العركي - فرشوط

19.
نجع الحجيري
الظافرية قفط

20.
السلام
البراهمة قفط

21.
الرحمن
العقب قوص

مديرية أوقاف السويس

م
اسم المسجد
الموقع

22.
الطائف
حي الطائف

23.
عثمان بن عفان
البطراوي – حي الجناين
مديرية أوقاف الدقهلية
م
اسم المسجد
الموقع

24.
الرخاوية بطوخ الأقلام
مركز السنبلاوين
مديرية أوقاف جنوب سيناء
م
اسم المسجد
الموقع

25.
الفتح
الجبيل
مديرية أوقاف البحيرة
م
اسم المسجد
الموقع

26.
النور
عزبة فرج شبل حوش عيسى

27.
عزبة الصباغين
منشية عامر – كوم البركة – كفر الدوار

28.
خليف كفر عزاز
أبو حمص

29.
الحمرا
كفر الدوار

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