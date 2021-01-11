افتتاح المرحلة الأولى لتطوير قصر ثقافة الإسماعيلية (صور)

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية المرحلة الأولى لتطوير قصر ثقافة الإسماعيلية، حيث تم الانتهاء من كل أعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل الخاصة بالمسرح الملحق به، بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ونائبه الفنان هشام عطوة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.وقالت وزيرة الثقافة إن الوزارة مستمرة فى تنفيذ استراتيجية تحديث وتطوير منظومة المنشآت والمواقع الثقافية وتفعيل دورها، مشيدة بعملية تطوير المسرح والتقنيات الجديدة التى تمت إضافتها، مؤكدة أنه سيتم على الفور استئناف إقامة الأنشطة الثقافية والفنية للمسرح من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج الإبداعية المميزة والاستعداد لاستقبال فعاليات الدورة 22 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.وأثنى بشارة على جهود وزارة الثقافة في مختلف ربوع مصر، مثمّنًا دورها في إعادة تشكيل الوعي الجمعي من خلال الأنشطة والفعاليات المقدمة في مختلف المواقع الثقافية، مشيدًا بتجديد وتطوير قدرات المنشآت الثقافية بالمحافظة.من جهته، قال عواض إن المسرح يتسع لعدد 838 مشاهدًا، وبدأت أعمال تطويره فى فبراير 2020، وشملت تجديد منظومة التكييف المركزي، وسقف المسرح، المقاعد، أجهزة الإضاءة والصوت، الميكانيزم، ومنظومة الدفاع المدني، وصيانة خشبة المسرح، كما تم تزويده بشاشة عرض سينمائي وفيديو بروجيكتور وصيانة اللوحة الفنية الخاصة بواجهة القصر، وجارٍ العمل على استكمال المرحلة الثانية لتطوير ورفع كفاءة القصر والتى تشمل باقى المبنى وملحقاته.تضمن حفل الافتتاح عرضًا لمراحل تطوير المسرح، حيث أظهر حجم الأعمال التي تم تنفيذها وصولًا إلى حالته الحالية.