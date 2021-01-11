إحالة العاملين بـ5 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

أمر الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، بإحالة العاملين بـ٥ مراكز شباب للتحقيق بسبب إغلاق مراكز الشباب في أوقات العمل الرسمية.تأتي تلك الخطوة بناءً على لجنة متابعة ميدانية شكلها وكيل وزارة الشباب بالقليوبية من هاني حجاج مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية وعيسى محمد مدير إدارة الشئون الإدارية لمتابعة 15 مركز شباب بإدارتي شباب بنها وطوخ لمتابعة الإجراءات الاحترازية والنظافة والتطهير للمباني الإدارية والملاعب والانضباط في العمل.وأسفرت المتابعة عن وجود عدد من المراكز المفتوحة ونظيفة ومعقمة، وتبين التزام العاملين بها وممارسة الأنشطة وهى "كفر مناقر، الرملة، ميت العطار، الفاخورة، طحلة، كفر طحلة، أشراف دجوى، طنط الجزيرة، برشوم الصغرى، العمار الكبرى".في حين تبينت لجنة المتابعة من وجود مراكز مغلقة وهي "السلام بساحل دجوى الساعة، دجوى، أكياد دجوى، كفرالرجالات، برشوم الكبرى" وتغيب العاملين عنها في أوقات العمل الرسمية.وقد أمر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين للشئون القانونية للتحقيق في غلق المراكز، واتخاذ الإجراءات القانونية الواجب اتباعها حيال ذلك.