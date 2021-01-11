طعن على دمج فرعيات «محامين الإسكندرية» بسبب تجاهل النصاب القانوني

طعن المحامي محمد حسن، عضو الجمعية العمومية لنقابة المحامين، على نتائج جمعية دمج نقابتي المحامين الإسكندرية "شرق وغرب"، طالب خلاله ببطلان نتيجة التصويت التي جاءت بالموافقة على الدمج وضم النقابتين في نقابة واحدة.وأكد الطعن، أنه تم تجاهل وجوب نصاب لكل جمعية عمومية من النقابات محل الدمج لتحديد رأى كل نقابة فرعية على حدة، خاصة مع انتفاء مبررات الدمج التى حددتها محكمة القضاء الادارى وعدم وجود تقاعس النقابة المنشأة حديثًا "غرب" عن اداء دورها.وأشار الطعن، إلى أن الدمج جاء في إطار مجاملة من النقيب لأحد المحامين الكبار بالمحافظة ورغبه منه لرد الجميل، وأكد مخالفة من ثبت حضوره بالكشوف التصويتية عمن قام بالتصويت فى الصناديق بما اتضح من عملية الفرز.