«مستقبل وطن» يدفع بـ دينا عبد الكريم لوكالة البرلمان

كشفت مصادر برلمانية، عن هناك اتجاه داخل حزب مستقبل وطن الذي يترأسه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بالدفع بالإعلامية دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب المعينة بقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2021، للترشح على منصب وكيل مجلس النواب كإمراة قبطية.وقالت المصادر في تصريح خاص لـ«الدستور»، إن هذا الاتجاه يأتي على غرار ما تم بمجلس الشيوخ وتعيين نائبة لوكالة المجلس.ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع الذي سيعقد مساء اليوم الاثنين، بمقر ائتلاف دعم مصر بالقاهرة، سيضم قيادات تحالف أحزاب القائمة الوطنية الموحدة "من أجل مصر" وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحسم اختبار رئيس المجلس والوكيلين في الجلسة الافتتاحية التى ستعقد صباح غدا الثلاثاء..وأوضحت المصادر أن هناك اتجاه لدعم كل من الدكتور علي عبد العال رئيسا للمجلس الجديد، والمستشار أحمد سعد، وكيلا للمجلس.