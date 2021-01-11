هانى رمزى يكشف موقف تقديم جزء ثان من «غبى منه فيه»

قال الفنان هاني رمزي إن تقديم جزء ثان من الفيلم السينمائي "غبي منه فيه" بات أمرًا صعبًا، خاصة في غياب عناصر مهمة تجعل تقديم جزء ثان من العمل قويًا، مثلما كان الحال بالجزء الأول.وأضاف هاني رمزي لـ"الدستور"؛ أنه ومع غياب كل من الفنانين الراحلين النجم حسن حسني، والنجم طلعت زكريا، أبطال وأيقونة الجزء الأول، بات الأمر صعبا للغاية، مشيرا إلى أن هناك عددا من السيناريوهات التي قدمت له استكمالًا للجزء الأول، ولكنها لم ترضه فنيا ولم ير فيها الأقوى.على الجانب الآخر، يقوم حاليا الفنان هاني رمزي بقراءة عدد من السيناريوهات الخاصة بالسينما، بينما أثار مؤخرًا الجدل بفيلم قد أعلن عن تقديمه يحمل اسم "عمر المحتار" وهو ما رفضه البعض.