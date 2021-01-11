حملة للتفتيش على المطاعم والكافيهات بحى وسط الإسكندرية

شن حي وسط الإسكندرية، مساء اليوم، حملة للتفتيش على المطاعم والكافيهات والمحلات، بشارع الميناء الشرقية بمنطقة العطارين، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.وأسفرت الحملة عن إغلاق مقهيين وتغريم محمصة 4 آلاف جنيه غرامة فورية، لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، بمعرفة إدارتي رخص المحلات والإيرادات بالحي.كما تم تحرير ٤ محاضر صحية ومحضري نقص اشتراطات ومحضر عدم حمل شهادة صحية ومحضر عدم حمل رخصة بائع متجول، بالإضافة إلى سحب ٦ عينات أغذية من مطعمين للتحليل بمعامل وزارة الصحة؛ بمعرفة مديرية الشئون الصحية.وتم تحرير ٤ محاضر تمويتية، عبارة عن ٣ عدم إعلان عن الأسعار ومحضر عدم حمل شهادة صحية بمعرفة إدارة تموين وسط.كما تم رصد ٤ مخالفات بيئية بمعرفة الإدارة العامة لشئون البيئة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة منهم ٢ مخالفة داخل مطعمي كبدة؛ لعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخلص من الانبعاثات الصادرة عن النشاط و٢ مخالفة داخل محلين لتجهيز وتحضير المأكولات، لوجود سخونة داخل المنشأة، وجار مخاطبة جهاز شئون البيئة لعمل القياسات اللازمة واتخاذ اللازم قانونيًا في ضوء النتائج.