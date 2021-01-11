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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

وزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان المرحلة الأولى لتطوير قصر الثقافة (صور)

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:13 م
وزيرة الثقافة ومحافظ
وزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية
حسن أمين
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افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، المرحلة الأولى لتطوير قصر ثقافة الإسماعيلية، حيث تم الانتهاء من كل أعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل الخاصة بالمسرح الملحق به بحضور الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ونائبه الفنان هشام عطوة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقالت وزيرة الثقافة إنها مستمرة في تنفيذ استراتيجية تحديث وتطوير منظومة المنشآت والمواقع الثقافية وتفعيل دورها.

وأشادت بعملية تطوير المسرح والتقنيات الجديدة التي تمت اضافتها، مؤكدة أنه سيتم استئناف الأنشطة الثقافية والفنية للمسرح من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج الإبداعية المميزة والاستعداد لاستقبال فعاليات الدورة 22 من مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة.

وأثنى بشارة على جهود وزارة الثقافة بمختلف ربوع مصر، مثمنا دورها في إعادة تشكيل الوعي الجمعي من خلال الأنشطة والفعاليات المقدمة بمختلف المواقع الثقافية، مشيدا بتجديد وتطوير قدرات المنشآت الثقافية بالمحافظة.

من جانبه، أوضح "عواض" أن المسرح يتسع لـ٨٣٨ مشاهد، وبدأت أعمال تطويره في فبراير ٢٠٢٠، وشملت تجديد منظومة التكييف المركزي، وسقف المسرح، المقاعد، أجهزة الإضاءة والصوت، الميكانيزم، ومنظومة الدفاع المدني، وصيانة خشبة المسرح، كما تم تزويده بشاشة عرض سينمائي وفيديو بروجيكتور وصيانة اللوحة الفنية الخاصة بواجهة القصر وجار العمل على استكمال المرحلة الثانية لتطوير ورفع كفاءة القصر والتى تشمل باقى المبنى وملحقاته.

تضمن حفل الافتتاح عرضًا لمراحل تطوير المسرح، حيث أظهر حجم الأعمال التي تم تنفيذها وصولا إلى حالته الحالية.

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