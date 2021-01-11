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محافظات

حق الرد.. تفاصيل جديدة في واقعة مشاجرة أطفال «أسوان التجريبية»

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:47 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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نشر موقع "الدستور" قبل أيام تفاصيل واقعة تحرير ولية أمر الطالب محمد ثروت بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة أسوان الجديدة التجريبية، محضرًا برقم: 4945، مأمورية 48 لسنة 2020 بالإدارة التعليمية بأسوان وتم تحويله للنيابة الإدارية، ضد معلمة بالمدرسة نظرًا لقيامها بمسك يد نجلها وراء ظهره حتى يتمكن أحد أقاربها من ضرب الطفل وأخذ حقه منه إثر خلاف سابق بينهما، وكان تحت عنوان "قيدت يده خلف ظهره.. تحرير شكوى ضد معلمة بأسوان".

ومن باب كفالة حق الرد، ينشر ''الدستور'' المشاجرة التي وقعت بين الطفلين بالصف الثالث الابتدائي من زاوية والد الطالب محمد علاء أحد أطراف المشاجرة:

يقول علاء عوض محمد، ولي أمر الطالب الثاني بالواقعة ويدعى محمد، إنه يعمل في مجال التربية والتعليم منذ 25 عامًا، وفي الوقت الحالي مدرس بمدرسة أبو الريش الفنية، إن نجله على الرغم من أنه الجاني في هذه الواقعة إلا أنه متضرر أيضًا، وترجع تفاصيل إلى أنه في يوم 25 أكتوبر الماضي، وقعت مشاجرة بين نجله و3 أطفال أخرون بنفس الفصل من بينهم الطالب محمد ثروت.

وأضاف لـ''الدستور'' أنه عند قدوم نجله للمنزل بعد انتهاء اليوم الدراسي  في حالة من الانهيار وعينه لونها أحمر نظرًا لبكائه الشديد بعد وقوع المشاجرة بينه وبين أطفال آخرون، وأنهم ضربوه بشدة، حيث إنه كان يتلقى الضرب من 4 أطفال بينهم الطالب، قائلًا ''بعد ما روح ابني سألته حصل أي علشان حالة البكاء والانهيار اللي كان فيها، قالي يا بابا 4 ضربوني واتكاتروا عليا''.

وأوضح أنه توجه بنجله إلى المدرسة في اليوم التالي لوقوع المشاجرة، ونجله نزل لحضور الطابور ووقعت مشادة كلامية بينه والطفل محمد ثروت، وخالة طفل المعلمة التي تحرر ضدها المحضر توجهت بهم إلى الأخصائية حتى يتم حل المشكلة، ولا يوجد أي اعتداء من أي طرف والأمر كان أمام الأخصائية.

وكشف لـ'' الدستور'' أنه عندما توجه هو وزوجته إلى مدرسة نجله في اليوم الثاني من المشاجرة، جاءت معلمه تدعى أسماء عبد الرازق، وأخبرتهم أن والدة الطفل الطرف الآخر بالمشاجرة، مريضة نظرًا لحملها، قائله "إنه زي ابنها وكان رده كلهم أولادي وحصل خير، وبدأت في ضيافة زوجته وشقيقتها المعلمة داخل المدرسة، وانتهى الأمر في ذلك".

واستكمل: بعد الاطمئنان لحل المشكلة بين الأطفال تفاجأنا بتقديم شكاوي عديدة ضدنا تفيد بأننا قمنا بضرب الطفل وهذا غير صحيح، حتى وصلت هذه الشكوى لرئاسة الوزراء.

وذكر لـ'' الدستور'' أنهم توجهوا مرة أخرى للمدرسة لمقابلة المديرة، وقال لها: "أنا اتعديت على الطفل أو حد غيرنا''، كان رد المديرة ''ارجعو لمنطقتهم غرب أسوان واعتذرلهم''، مضيفًا ردي كان: "ازاي يا مديرة أنا ابني مضروب وكمان اعتذر.. رفضت''.

وأخيرا أشار إلى أنه حرر محضر تشهير ضد المدرسة، رقمه 2020 206، نظرًا لأن كل من يأتي للمدرسة يسردون قصة أخرى من وجهة نظرهم.

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