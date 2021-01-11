تأكيدًا لانفراد «الدستور»: غلق مجمع حلوان للحديد والصلب

أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات المعدنية قرار الجمعية العمومية بشأن إغلاق مجمع حلوان للحديد والصلب، وهو ما انفردت به «الدستور» في 6 يوليو 2020.وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن الجمعية العمومية اتخذت قرارها اليوم بشأن إغلاق مجمع حلوان للحديد والصلب، لافتًا إلى أن الأراضي التابعة للشركة سيتم استغلالها في تعويض العاملين وسداد مديونيات الشركة.كانت «الدستور» سبق ونشرت إغلاق مجمع حلوان للحديد والصلب والتي جاءت تحت عنوان: "انفراد.. اتجاه لغلق أقدم قلعة للحديد والصلب في مصر" وفقًا لتصريحات وزير قطاع الأعمال حول غلق مجمع حلوان نتيحة تراكم الخسائر والمديونيات وضعف فرصة الاستثمار به نتيجة المديونيات الكبيرة علي الشركة.