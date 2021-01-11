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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفد المنظمة العربية للتنمية يشيد بالطفرة الصناعية في بورسعيد

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:38 م
وفد المنظمة العربية
وفد المنظمة العربية للتنمية
بورسعيد:شيماء رشاد
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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه وفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية برئاسة السفير ناصر القحطاني، اليوم، عددا من المشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية، حيث تم المرور على مصانع إنتاج ضفائر السيارات وإنتاج إطارات السيارات وكابسي للدهانات.

واستعرض محافظ بورسعيد الجهود المبذولة للارتقاء بالمشروعات الصناعية، وكان على رأسها إنشاء مجمعات صناعية للشباب، والذي يتضمن مشروع الـ٥٤ والـ٥٨ مصنعا، التي حقق بها الشباب نجاحا كبيرا وأصبح إنتاجها يغزو الأسواق المحلية والعالمية وكذلك المشروعات الصناعية العملاقة التي دخلت المنطقة للمرة الأولى.

وأشاد وفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالطفرة الصناعية على أرض بورسعيد، من خلال مشاهدة المصانع العملاقة والتقدم التكنولوجي وكذلك جودة المنتجات.

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