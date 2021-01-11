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د. محمد الباز
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محافظات

رئيس قناة السويس يلتقى أعضاء «النواب والشيوخ» بالإسماعيلية

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:02 م
رئيس قناة السويس
رئيس قناة السويس يلتقي أعضاء النواب والشيوخ
مصطفى دياب
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التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، وفدًا برلمانيًا من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، بهدف تبادل الرؤى حول الموضوعات الاقتصادية والسياسية، بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

في كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد، وأعرب عن تقديره للدور المنوط بالسادة النواب في التعبير عن آمال وطموحات الشعب والحفاظ على حقوقه ومقدراته واتباع أقصى معايير الشفافية في التعامل مع القضايا المختلفة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في الدورة النيابية الجديدة والقيام بمهامهم الوطنية بما يصب في صالح البلاد.

وأكد رئيس الهيئة أهمية تضافر جهود كل المؤسسات لتحقيق التنمية الشاملة، لافتًا في هذا الصدد إلى التزام هيئة قناة السويس بأداء دورها المجتمعي والتنموي في منطقة القناة وحرصها الدائم على تلبية المتطلبات المختلفة لخدمة مجتمع مدن القناة.

ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة حول أداء قناة السويس في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد ونجاحها في التعامل مع الأزمة بمرونة تامة وهو ما حظى بإشادات دولية وأكد جاهزية القناة للتعامل مع الأزمات والتحديات المختلفة بحرفية.

وشدد الفريق ربيع على أن مشروعات تطوير قناة السويس تحظى بالدعم الكامل من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية انطلاقًا من مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في الحفاظ على المكانة الرائدة للقناة في الأوساط الملاحية وكسب ثقة العملاء ومواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري، ومرورًا بالمشروعات التنموية المختلفة في نطاق منطقة القناة وأبرزها سلسلة الأنفاق العملاقة لخدمة مشروعات التنمية بالمنطقة والمجتمعات العمرانية الجديدة مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة.
من جانبهم، أشاد السادة النواب بالجهود التنموية المبذولة من قبل هيئة قناة السويس، معربين عن تطلعهم لمزيد من الدعم والتطوير للخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين عبر المرافق الخدمية التابعة للهيئة خلال الفترة القادمة بمشيئة الله.
شملت الزيارة، عرضًا تقديميًا عن أبرز المشروعات التنموية التي تتبناها الهيئة بمنطقة القناة خلال الآونة الأخيرة، تلاها القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة للتعرف على حجم الإنجاز على أرض الواقع.

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