محافظ الوادى يشدد على اتباع إجراءات مواجهة كورونا

شدد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي بالمصالح الحكومية وأماكن تقديم الخدمات الجماهيرية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأكد محافظ الوادي الجديد على جميع المنشآت والمصالح الحكومية من الوحدات المحلية والمديريات بإلزام جميع العاملين والمترددين عليها بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم السماح للموظفين والمواطنين بدخولها بدون ارتداء الكمامات.كما كلف الزملوط رؤساء المراكز والمدن باستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية والتعليمية ودور العبادة وماكينات الصراف الآلي والشوارع والميادين والمرافق العامة ومواقف السيارات والأسواق، لمجابهة الفيروس والحد من انتشاره.