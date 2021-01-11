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منوعات

ثلوج «غير معتادة» تشل مدريد

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:38 م
ثلوج مدريد
ثلوج مدريد
وكالات
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أغلقت المدارس والمحاكم والمتاحف في أنحاء مدريد، الإثنين، بعد يومين على عاصفة ثلجية قوية اجتاحت وسط إسبانيا.

وطلب المسئولون من الأهالي لزوم منازلهم إن أمكن، عقب مرور العاصفة فيلومينا وتساقط ما بين 20 و30 سنتمترًا من الثلوج على مدريد السبت وهو ما لم يُسجل منذ 1971.

وأودت العاصفة بثلاثة أشخاص على الأقل عندما اجتاحت إسبانيا مجبرة أجهزة الطوارئ وجرافات الجيش على العمل دون توقف للوصول إلى 2500 سائق عالقين في سياراتهم.

وبسبب عدم توفر كميات كافية من الملح والجرافات لم يتمكن المسئولون حتى الاثنين سوى من فتح طرق رئيسية وإزالة الثلوج وأغصان الأشجار المقتلعة، فيما كانت معظم الأرصفة والطرق الأصغر والمناطق السكنية لا تزال مكسوة بالثلج.

وتخشى السلطات من احتمال تحول الثلج إلى جليد مع انخفاض متوقع للحرارة إلى 11 درجة تحت الصفر الإثنين، و13 درجة تحت الصفر الثلاثاء.

وتؤكد الحكومة أن فوضى حركة المرور لن تؤثر على نشر لقاح فيروس كورونا المستجد، وسط خطط لتوزيع 350 ألف لقاح في أنحاء البلاد الإثنين.

وقال وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا للإذاعة الرسمية الإسبانية إن "التأخير، في حال حصول تأخير، سيكون ضئيلًا وبسيطًا"، مضيفًا أن توزيع اللقاح على جميع المناطق "مضمون".

في مطار مدريد الذي أغلق معظم اليومين الماضيين، استؤنفت أولى الرحلات في ساعة متأخرة الأحد بعد قيام الجيش بجرف الثلج من المدارج.

خلال عطلة الأسبوع لبى الأهالي دعوة الحكومة لهم للبقاء في منازلهم الإثنين، وبدت شوارع العاصمة مقفرة وهادئة فيما عدا أصوات المجارف والرفوش التي كانت تقوم بإزالة الثلج وطبقات الجليد.

والقلة الذين غامروا بالخروج كانوا يسيرون ببطء، واستعان البعض منهم بعصي لتجنب الانزلاق والسقوط.

في حي بروسبيريداد بمدريد كان الملعب مغطى بالثلج وأغصان أشجار الصنوبر المقتلعة.

وقال خافيير بيرميخو في السوق المحلي إن "الناس لا يخرجون، وخصوصًا كبار السن" متوقعًا الحصول على مزيد من المنتجات الثلاثاء. وأضاف "اليوم ينبغي البقاء في المنزل".

وتتناقض مشاهد الشوارع المقفرة مع صور أهالي العاصمة السبت عندما تجاهلوا النداءات بلزوم منازلهم، وتدفقوا على الشوارع ليلهوا بالثلج بل للتزلج.

أعلنت منطقة مدريد، التي كانت من بين المناطق الأكثر تأثرًا بالعاصفة الثلجية، عن إغلاق المدارس والمكتبات والمعاهد الثقافية يومين الإثنين والثلاثاء.

وستغلق المحاكم حتى الأربعاء، وفق المسئولين.

ووزعت الحكومة الإقليمية في مدريد 277 طنًا من الملح إلى بلديات المنطقة لرشها لمنع تشكل الجليد.
ومن المتوقع أن تتسلم 3500 طن من الملح في الأيام القادمة من شرق إسبانيا.

ولا يزال ما مجموعه 138 طريقًا في أنحاء إسبانيا مغلقة الإثنين، فيما طالت الأضرار نحو 700 طريق ما يعني استمرار فرض نوع من القيود على استخدامها، بحسب وزارة الداخلية.

ووجهت الحكومة نداءات متكررة للأهالي بلزوم منازلهم والسماح بتسليم السلع واللوازم للمستشفيات والمتاجر.

ولليوم الثاني على التوالي، كان مترو مدريد يعمل على مدار الساعة كي يتمكن الموظفون من الوصول إلى أماكن عملهم. وتقوم أربع محطات بتوفير الملجأ والطعام والبطانيات للمشردين.

وفيما تعود خدمة القطارات من وإلى مدريد تدريجًا، فإن طرقًا رئيسية، كالذي يؤدي إلى برشلونة ثاني أكبر المدن الإسبانية، لا تزال متوقفة عن الخدمة.

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