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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف ورئيس «التنمية الصناعية» يزوران أحد مصانع إنتاج الأكسجين

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:31 م
محافظ بني سويف ورئيس
محافظ بني سويف ورئيس التنمية الصناعية
بنى سويف - محمد حفيظ
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تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، يرافقه اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية مصنعا للغازات الصناعية والطبية بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية والذي يعمل بطاقة 800 أسطوانة أكسجين، مطمئنًا على انتظام العمل بالمصنع وتلبية احتياجات القطاع الطبي من الأكسجين.

جاء ذلك بحضور المهندس حامد صديق، والمحاسب محمد بكرى رئيس مركز ومدينة الواسطي.

واستمع المحافظ لمسؤولي المصنع عن سير منظومة العمل، مطمئنًا على الإجراءات المنفذة والسريعة حيال أية مشكلة قد تواجه انتظام العمل بمصانع الأكسجين خاصة في تلك الفترة التي تشهد تزايد الطلب على الأكسجين في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وكلف المحافظ رئيس المدينة بالتواجد اليومي والتواصل على مدار الساعة بمسؤولي المصانع والتعامل السريع مع أية شكاوى أو مطالب لمشكلات طارئة قد تواجه انتظام عمل المصانع، موجها بالمراجعة على مدار الساعة لانتظام التيار الكهربائي الواصل لمصانع الأكسجين مع تجهيز البدائل في حالة الطوارئ.

واستكمل المحافظ ومرافقوه الجولة الميدانية بالمنطقة للوقوف على متطلباتها وخطوات النهوض بها، حيث تفقد أحد مصانع الأدوات المنزلية الذي يعتمد على المكون المحلي لإنتاج منتجات ينافس بها السوق المحلي والتصدير للخارج مع تحقيق المعادلة الصعبة من حيث جودة المنتج والسعر المنخفض.

وحرص محافظ بنى سويف يرافقه رئيس الهيئة على زيارة مقر إدارة المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي، وعقد اجتماعا مع العاملين للوقوف على سير المنظومة والمعوقات التي قد تواجه انتظام وفعالية الأداء التنفيذي في قطاع حيوي ذي أولوية للجهاز التنفيذي للمحافظة في إطار التوجيهات المستمرة للدولة بالدفع بالاستثمار من خلال العمل المتواصل والحلول غير التقليدية.

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