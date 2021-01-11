أهالى قرية «قمصان» مدعى الإصابة بالسرطان: أخفى التقارير عن الأطباء

أكد أهالي قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ مقر إقامة الشاب محمد قمصان، مدعي مرض السرطان، أنهم أرسلوا عددًا من أطباء القرية إلى منزله للاطلاع على تقاريره الطبية التي تثبت إصابته بالفيروس منذ 4 سنوات بعد انتشار أقاويل كثيرة تفيد بكذب ادعائه.وكشف عبده الشيخ، أحد أهالي القرية والقائم على ذلك الأمر لـ"الدستور" عن أنه بالفعل الأطباء ذهبوا إليه ولكنه لم يرهم أي تقارير طبية، مبررًا ذلك بأن والده أخذها معه للقاهرة رغم أنه كان قد ظهر بها في فيديو قبلها بساعات من داخل منزله مدعيًا أنها تقارير تثبت إصابته دون أن يطلع أحدًا على محتواها.وأضاف "الشيخ"، أن أهل البلد يشعرون بالصدمة من إحساسهم بالكذب من محمد، خاصة بعد رفضه إظهار التقارير للأطباء أو حتى الإجابة عن تساؤلاتهم، فضلًا عن اكتشافهم كذب أشياء أخري كان يدعيها سابقًا.وفي وقت سابق اليوم، ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، القبض على محمد قمصان ووالدته من منزلهما بقرية سنهور المدينة، للتحقيق معهما بعد اتهامهما بالكذب وعدم إصابته بالسرطان، واستخدام السوشيال ميديا للتربح منها.