الأنبا باخوم يترأس قداس السيامة الرسائلية للشماسين أسامة أنيس وعادل جرجس

ترأس صباح اليوم الاثنين، صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، القداس الإلهي للسيامة الإيبودياكونية للشماس أسامة أنيس، والشماس عادل جرجس، وذلك بكنيسة القديس بطرس والقديسة حنة بطنطا.شارك في الاحتفال الأب برنابا فانوس، راعي الكنيسة، والقائم بأعمال الدلتا، والقمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركية بالأسكندرية، والأب جرجس أرمانيوس، راعي كنيسة سانت تريز بالمحلة، والأب بطرس أسطفان، راعي كنيسة السيدة العذراء بأشمون، والأب ماجد مؤنس، راعي كنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين، ولفيف من الشمامسة وشعب كنيسة طنطا والمحلة.