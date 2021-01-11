الاحتفال بمرور 70 عامًا على وضع حجر الأساس لكاتدرائية بازيليك

احتفل المطران نيقولاس هنري، السفير الباباوي بمصر، صلاة القداس الإلهي بمناسبة مرور سبعين عاما على وضع حجر الأساس لكاتدرائية بازيليك ومزار العذراء سيدة فاتيما بمصر الجديدة.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه شاركه في الصلاة الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة بمصر، والمطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، ولفيف من الآباء الكهنة، بحضور بعض أعضاء مجلس النواب، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الوقائية.