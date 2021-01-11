والد «زيزو» يضغط على الزمالك والإدارة ترد: «ابنك مش هيمشى»

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن ضغط أحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، على مسئولي ناديه للاحتراف في الإمارات خلال يناير الجاري.





وأكد المصدر أن والد زيزو حضر لمقر نادي الزمالك في الساعات الماضية، واجتمع مع المسئولين للضغط عليهم بشأن احتراف نجله في الإمارات.





وأوضح والد اللاعب لمسئولي الزمالك أن العرض مغرٍ بكل المقاييس بالنسبة له، وفرصة رائعة لنجله من أجل الاحتراف سواء على الصعيد الفني أو المالي.







