محافظ الغربية يقوم بجولة مفاجئة بمركزى المحلة وسمنود لمتابعة المشروعات الجارية

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ظهر اليوم يرافقه الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، بجولة مفاجئة بمركزي المحلة وسمنود، لمتابعة عدد من الخدمات والمشروعات الجارية.بدأت الجولة بتفقد مسار العائلة المقدسة ومتابعة أعمال النظافة اليومية لمدخل المسار، حيث وجه المحافظ بتواجد يومي لموظفي مجلس المدينة ورفع أي إشغالات في مدخل المسار، كما تابع المحافظ بداية أعمال رفع طبقة الأسفلت القديمة بشارع الوبريات، تمهيدًا لرصف الشارع ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.وفي مركز المحلة قام المحافظ بجولة تفقدية يرافقه النائب محمود الشامي، عضو مجلس النواب، لمعاينة المركز الطبي الشامل بحي أول المحلة، والصادر له قرار ترميم، حيث تفقد المحافظ حجرات المركز واستمع إلى شرح تفصيلي عن عملية الترميم وعن مقترح تطوير المركز وإمكانية استخدامه خلال الأزمة الحالية، موجهًا بعقد اجتماع غدًا مع وكيل وزارة الصحة لبحث المقترحات المطروحة.وخلال الجولة وجه المحافظ إدارة المرور بإيقاف عدد ٥ سيارات للسير في الاتجاه المعاكس على الطريق السريع، وكذلك إيقاف عدد من السيارات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، كما وجه قسم الإشغالات بمركز المحلة برفع الإشغالات علي جانبي الطريق السريع.رافق المحافظ خلال جولته الأستاذ محمد متولي، رئيس مركز ومدينة سمنود، وممدوح النجار، رئيس حي أول المحلة، أحمد المغاوري، رئيس حي ثان المحلة، ومحمد صلاح، نائب رئيس مركز المحلة.