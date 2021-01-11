افتتاح مشروع «مشواري» بمراكز الشباب والأندية الشعبية بالإسكندرية

افتتحت مديرية الشباب والرياضة «إدارة الشباب - البرلمان والتعليم المدني» تدريبات مشروع مشواري ضمن مبادرة «طور مهاراتك» اليوم بمركز شباب الأنفوشي، طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف بالأمم المتحدة.يأتي التدريب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء حمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتحت اشراف اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ومنال جمال مدير عام الإدارة العامة للتدريب بالوزارة.يمتد تنفيذ المبادرة لمدة 5 شهور، بجميع مراكز الشباب والأندية الشعبية، حيث تجوب القوافل التدريبية مراكز الشباب والأندية الشعبية بالإسكندرية، لتدريب النشء والشباب لمعرفة وبناء قدراتهم وتأهيل الشباب لسوق العمل، حيث إنهم الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، في إطار سعى الدولة الدائم لتحقيق الاستفادة القصوى للنشء والشباب.