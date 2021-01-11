اكتشاف مبنى حمامات يعود للعصر الفيكتورى

اكتشفت بقايا مبنى حمامات يعود للعصر الفيكتوري أسفل مرآب سيارات في مدينة مانشستر البريطانية بشمال غرب البلاد.وهذه الحمامات، التي جرى افتتاحها في عام 1857، أنشئت من أجل استخدام عمال صناعة النسيج في ماتشستر والأهالي في المنطقة لكي يتوافر لهم مكان يغسلون ملابسهم ويستحمون فيه.وفي الداخل كانت توجد أحواض سباحة للذكور والإناث وغرف غسيل للعائلات ومغاسل.لكن المبنى تعرض للهدم بعد قيام سلاح الجو الألماني بقصف المدينة إبان الحرب العالمية الثانية.وعثر فريق من خبراء الآثار بجامعة سالفورد على حوضين كبيرين للسباحة وكذلك أجزاء مراجل ومداخن ومضخات كانت تستخدم في التسخين وتدوير المياه حول أحواض السباحة والمغاسل.